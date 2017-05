VIDEO. Reacción violenta de motorista contra vehículo se viraliza

En las redes sociales se ha viralizado un video de 25 segundos, en el que se puede ver cómo un conductor de una motocicleta toma una actitud violenta contra un automóvil. El hombre saca de su bolsa un cuchillo y le da varias puñaladas al carro que está detenido en el tránsito.

El usuario que compartió el videoclip pidió a la población tomar sus precauciones a la hora de transitar por las principales rutas de la ciudad y afirmó no saber cuál fue el motivo que llevó al conductor a tomar esa actitud.

“Guatemala tomen sus precauciones. Yo no sé quién sea culpable de la actitud, si el conductor del vehículo o el de la moto. Pero el motorista demostró que parece delincuente. Tomen sus precauciones, no estoy diciendo quien tiene la culpa, solo que de verdad no arreglamos nada con violencia”, escribió el usuario.