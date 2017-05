Fiscalizarán a guatemaltecos que trabajan en embajadas y consulados

Aunque el ente recaudador alcanzó la meta fiscal en abril por más de Q36 millones y logró captar Q5 mil 700 millones, la brecha fiscal se mantiene en Q642.8 millones, por lo que la SAT fiscalizará a guatemaltecos que laboren en embajadas, consulados, misiones internacionales, agencias y oficinas de cooperación acreditadas en el país.

Según información de la SAT, en el país hay acreditadas 80 embajadas, 73 consulados y 67 misiones internacionales, por lo que pretende que los empleados en relación de dependencia estén al día con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y demás obligaciones tributarias, por lo que deben aprovechar la exoneración tributaria.

Mi madre trabaja en un organismo internacional y en los últimos dos años no ha pagado ISR, por lo que tendrá que ponerse al día”, resaltó el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano.

En los centros educativos

También la intendencia de Fiscalización se enfocará en el pago de impuestos por servicios que presten los colegios, que sí deben pagar impuestos.

“Hazte escuchar, mi colegio me cobra”, es la campaña que lanzará la SAT para que se denuncie el cobro de servicio de bus, quermeses, venta de útiles, clases de natación y venta de uniformes y no emitan factura.

“Primero se debe revisar los convenios”, análisis de Abelardo Medina, exintendente de Recaudación

Los funcionarios de la SAT tendrán que revisar los convenios que firmó Guatemala con los países que tienen oficinas en territorio nacional, pues en algunos se menciona que los empleados guatemaltecos pagarán impuestos cuando los entes internacionales no hagan la retención. Sin embargo, hay acuerdos firmados por el gobierno y ratificado por el Congreso donde se establece que todos los fondos que coloquen los organismos internacionales en el país donde operan están exentos del pago de impuestos, por lo que primero la SAT debe revisar esos acuerdos y quede claro. También los planes de fiscalización que anunció hoy la SAT deben ser incluidos en el Plan Operativo Anual, el cual es discutido un año antes, ya que los resultados no se obtendrán de manera inmediata, pues en lo que se realizan las verificaciones y se encuentran irregularidades pasarán los meses.