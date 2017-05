Harald Petzold, diputado alemán, habla sobre seis aspectos de la comunidad LGTBI

Harald Petzold, diputado alemán que pertenece al partido Die Linke, “La Izquierda”, visitó el país y habló con medios de comunicación sobre la situación de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgenero e Intersexuales (LGTBI). Durante la charla, Petzold, prometió ser el mediador entre las personas LGTBI y el Congreso, donde hay una amplía discusión sobre la educación sexual y matrimonio entre personas del mismo sexo, además de conseguir un aporte financiero para la comunidad LGTBI.

Matrimonio igualitario

En países como Argentina y Uruguay, en donde se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, se ha demostrado que no existe ningún peligro en que la sociedad vaya a caer en corrupción moral o que una decadencia de tal forma ponga en peligro a la sociedad, no existe ninguna amenaza entre el matrimonio igualitario ni de la diversidad sexual. Se ha comprobado que con las leyes aprobadas no se ha obligado a ningún heterosexual a cambiar su sexualidad. Los que participaron en el debate aceptan que no hubo una demanda de matrimonios igualitarios.

Equilibrio y el aborto

Cualquier persona que participe en un debate objetivo sobre la despenalización del aborto comprobará que en los países donde esa práctica es legal no se ha aumentado la mortandad de menores. Por el contrario, confirmarán que en esos países se han preocupado por llegar a un equilibrio entre la autodeterminación de la mujer y la protección de la nueva vida, y esto ha tenido como consecuencia a que las personas que tengan un aborto tengan una asesoría especializada. Espero que la racionalidad de Guatemala se imponga y que haya un debate serio entre sectores.

LGTBI tienen derecho a hijos

Las personas LGTBI tienen derecho a crear y educar a niños, de la misma manera que lo hacen las familias heterosexuales. Quienes pertenecen a la comunidad LGTBI no criaran a sus hijos con menor amor y cariño. En Europa se han hecho estudios enfocados a si existe una diferencia en el crecimiento de los menores que viven en familias heterosexuales y homosexuales y el resultado es sorprendente porque demuestran que los pequeños crecieron en un ambiente de mucho cariño, dedicación y fueron deseados. El matrimonio igualitario no es una amenaza para la familia.

Violación a comunidad LGTBI

En Guatemala las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI son discriminados y no pueden optar a un trabajo como si puede hacerlo un heterosexual. Quienes enfrentan un proceso judicial y son enviados a prisión han sido objeto de abusos sexuales y de violación. Las personas gays se han quejado de que los agentes del Sistema Penitenciario (SP) no se refieren a ellos en términos femeninos, los obligan a usar ropa y hacerse cortes de cabello de hombre. En las elecciones de 2015 a las mujeres trans se les prohibió emitir un sufragio por aparecer con otro sexo en su DPI.

Iglesia y la misericordia

Es normal que los grupos de religiosos quieran participar en la elaboración de leyes sobre educación y orientación sexual porque estos son parte de la sociedad. Estos grupos deberían tener el mismo respeto que ellos exigen y dejar de decir que en la sociedad hay demonios y que estos se deben matar, refiriéndose a la comunidad LGTBI. La iglesia debe recordar que debe transmitir un mensaje de misericordia y no de divisionismo. Yo soy ateo, pero si creyera en Dios no entendería como es que si él no quisiera personas LGTBI permitiera que esto se dé, dijo el parlamentario alemán.