ENTREVISTA. Rony Madrid: "El caos moral en cuanto a la violencia, la corrupción y la anarquía nos preocupa"

El líder y fundador de la congregación evangélica Vida Real conversó con Publinews acerca de los problemas del país. Resaltó que ha orado por el presidente Jimmy Morales, a quien calificó de honesto porque les comentó que tuvo un hijo fuera del matrimonio. “Lo más duro fue la captura de su hijo”, mencionó el pastor al referirse al caso “Botín en el Registro de la Propiedad”.

Desde el punto de vista de la iglesia, ¿cómo evalúa el acontecer nacional?

Estamos preocupados ‘’porque como iglesia anhelamos el cambio del corazón de las personas y al ver este deterioro, el caos moral en cuanto a la violencia, la corrupción y la anarquía nos preocupa porque queremos una Guatemala distinta.

¿Cómo se pueden atacar estos problemas?

Apocalipsis 5:11 dice que hay siete pilares que componen la sociedad y que no podríamos enfocarnos solo en uno porque estos se componen entre sí, estos son: Gobierno, negocios, educación, familia, medios de comunicación, arte y entretenimiento e iglesia.

¿Por no aplicar estos componentes es que estamos mal como sociedad?

Todos debemos tomar conciencia de que tenemos algo que aportar, pero le echamos la culpa al gobierno y tal vez es lo más fácil de hacer, pero creo que el concepto de autoridad es divino.

¿Qué está haciendo la iglesia para evitar que sigamos así?

Estamos llevando un mensaje que pretende el cambio individual del corazón.

¿Qué opina de la captura del pastor Sergio Enríquez Garzaro por un caso de corrupción?

No puedo opinar porque el caso está en tribunales. Cualquier persona tiene derecho a ser escuchada en su juicio y el juez deberá determinar si es culpable. Eso es lo que yo quisiera que hicieran conmigo si me acusan de algún falso.

¿Cómo queda la iglesia con este tipo de casos?

Nos duele, estos casos no son agradables, pero la verdad es que cada quien tiene que tomar su decisión. La Biblia es un libro que no presenta a personajes ideales, nos habla de un profeta Elí que no supo educar a sus hijos. También de Caín que era hijo de Dios y mató a su hermano Abel. La Biblia es un libro que nos presenta la debacle humana cuando se separa de Dios.

Se ha señalado que la iglesia está en crisis y que cada vez es más difícil atraer fieles, ¿cuál es el panorama en el país?

Siempre hemos estado en crisis, el cristianismo siempre ha sido perseguido, pero eso nos fortalece.

¿La iglesia evangélica le está apostando a atraer a los nuevos jóvenes?

Estamos llegando a nuevas generaciones, aunque uno quisiera que fuera a todos los jóvenes.

¿Se puede cuantificar cuántos jóvenes se han unido a la iglesia?

No tenemos, pero seguimos en el desafío de seguir trabajando en los jóvenes para que se acerquen al Señor.

¿Cómo está divida la masa de fieles en su iglesia?

Congregamos a más de 10 mil fieles todos los domingos en las sedes en Chiquimula, Puerto Barrios, Escuintla y la zona 10. Yo veo que a la iglesia asisten personas de todas las edades.

¿Cuál fue la experiencia de traer a Luis Palau al Parque Central donde estaba un grupo de personas exigía justicia por las víctimas del Hogar Seguro?

De ese evento tengo varias frustraciones como la falta de respeto de las personas que protestaban porque tenían mucho odio y se la pasaron gritando durante todo el evento, fue irrespetuoso.

¿Cree que el irrespeto es a la iglesia evangélica?

Sí, porque yo veo que en otros credos no pasa eso porque ¿cómo quedaríamos nosotros si vamos a interrumpir una ceremonia maya o una misa del papa.

¿Repetiría una actividad como estas en el Parque Central?

Sí, aunque nos persigan y hablen mal de nosotros. Creemos que el evangelio no siempre va a hacer bien recibido. Lo haríamos y lo seguiremos haciendo.

¿Su iglesia trabaja en algún proyecto social?

Motivamos a los fieles a ser generosos con los necesitados.

¿Cree que las iglesias deberían de pagar impuestos?

No deberíamos pedir que la iglesia pague la ISR porque no es un negocio.

¿Cómo ha sido la comunicación con el presidente Jimmy Morales porque sabemos que es evangélico?

Hemos ofrecido nuestro apoyo en oración. Él ha pedido oración en momentos difíciles y constantemente oramos por él.

¿El presidente pertenecía a la iglesia Vida Real?

No. Dijo que había tenido un hijo fuera de matrimonio y tampoco nos gustó, pero reflexionando me doy cuenta de que dijo la verdad.

¿En qué momentos ha pedido oración el presidente?

Ha pedido oración a diferentes pastores. Lo más duro fue por lo de la captura de su hijo José Manuel, creo que le movió la silla. No sé qué se puede sentir que le capturen a su hijo.