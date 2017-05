La mamá de la exnovia del hijo del presidente ya tiene acusación

El Juzgado Sexto Penal, que dirige Silvia de León, completó la acusación en contra de los sindicados del caso “Botín en el Registro de la Propiedad”. La Fiscalía planteó más de 400 indicios para enviar a juicio a Abdy Estrada de Orellana, mamá de la exnovia del hijo del presidente Jimmy Morales Cabrera.

En total son 408 indicios que sustentan la acusación en contra de Estrada de Orellana, informó la Fiscalía. Está vinculada por caso especial de defraudación tributaria y goza de libertad condicional luego de haber pagado una fianza de Q10 mil el 31 de enero de 2017.

Canastas

La procesada participó en la compra de 564 canastas navideñas en 2013 por un valor de Q89 mil 958.

Durante la audiencia el fiscal señaló que para cobrar el dinero al Registro General de la Propiedad fue usada una factura de Plus Espectáculos, cuyo representante legal es Samuel “Sammy” Morales Cabrera, hermano del gobernante.

En este caso está procesado José Manuel Morales Marroquín, hijo mayor del mandatario, quien mantuvo una relación sentimental con Abdy Orellana Estrada y le ofreció la factura.

“Si he de pagar que sea yo, no mi hija, porque solo me hizo favor de enviar los correos para ofrecer las canastas”, declaró Estrada de Orellana ante la jueza De León.

Exdiputada

El caso se investigó por la contratación de personal de manera irregular en el Registro General de la Propiedad, que dirigió la exdiputada del extinto Partido Patriota Anabella de León.

En uno de los hallazgos derivado del testimonio de los sindicados la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala comprobó la simulación de dos eventos: la compra de las canastas y un desayuno para el personal que jamás se realizó y fue pagado por la entidad.

El proceso en el Registro de la Propiedad

• El 1 de septiembre de 2016 la Fiscalía y la CICIG plantearon el caso en el Juzgado Sexto Penal y la Policía realizó las detenciones por la contratación de personal de manera irregular en la entidad registradora que dirigió de 2012 a 2015 la exlegisladora Anabella de León, quien fue señalada como la cabecilla de la estructura y enviada a la cárcel militar Mariscal Zavala, aunque cada sábado puede dejar la cárcel para visitar a su mamá de 90 años durante cuatro horas.