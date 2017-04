¿Por qué permanece en arresto domiciliario el piloto que atropelló a dos policías municipales?

El conductor del Ministerio Público (MP) vinculado con un incidente de tránsito que dejó a un agente de la Policía Municipal (PM) fallecido y a uno herido, permanece en arresto domiciliario.

Se trata de Julio Rodolfo Cordero Peque, quien conducía un picop propiedad del ente investigador, con el cual el pasado miércoles arrolló a los dos agentes cuando estos viajaban a bordo de una motocicleta en la 3ª. avenida y 14 calle de la zona 1.

Acerca de la medida

La portavoz del MP, Julia Barrera, explicó que la ley establece que cuando ocurren hechos vehiculares, los involucrados deben quedar bajo arresto domiciliario.

El artículo 264 bis del Código Procesal Penal indica lo siguiente: “Cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario”.

La entrevistada señaló que el referido Código menciona que la medida puede ser constituida por un notario, un juez de Paz o el jefe de Policía que atendió el procedimiento, y que para ello deben constituirse a la escena en donde ocurrió el incidente.

Lee también: Conductor atropella a más de 10 estudiantes en calzada San Juan

Sin embargo, aclaró que la libertad bajo esta medida no puede otorgarse en ciertos casos, por ejemplo cuando los involucrados en los hechos de tránsito se encuentran bajo efectos de bebidas alcohólicas o de algún estupefaciente.

El artículo de la referida ley añade que no gozará de ese beneficio la persona que: no tenga licencia vigente de conducción, no preste ayuda a la víctima o se haya puesto en fuga u ocultado para evitar su procesamiento.

Lee también: Dos personas que esperaban una procesión fueron atropelladas por un taxi

Las pesquisas

De acuerdo con Barrera, el piloto de la institución permaneció en el lugar después de que ocurrió el incidente; y un abogado hizo constar el arresto domiciliario tal como lo establece el Código Procesal Penal.

Añadió que la Fiscalía continúa con el procedimiento correspondiente y recabando medios de prueba preliminares, para posteriormente solicitar a un juez que cite al piloto en calidad de sindicado para una primera declaración.

En esa diligencia se discutirá sobre su participación en el caso y el delito que habría cometido para poder proceder a resolver su situación jurídica.

policiasmunicipalesatropelladoszona1fotoedwin6.jpg

Víctimas

Los agentes fueron identificados como Ramiro Alfredo Juárez Figueño, quien falleció en el lugar del accidente; y Wilmer Ariel Ávila López, quien resultó herido.

Ayer la Municipalidad de Guatemala realizó un homenaje póstumo de cuerpo presente para Juárez en la Plaza Italia.