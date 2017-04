Juez Víctor Herrera: “No he pensado en renunciar”

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos tenía 20 años cuando inició una pasantía en el Organismo Judicial en 1978. Al graduarse de abogado comenzó a trabajar como oficinista y escaló puestos. En 1990 pudo dirigir, por fin, un juzgado. Hoy, luego de 27 años de decidir procesos judiciales piensa en un traslado del Juzgado de Mayor Riesgo C, donde envió a debate a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a cinco militares retirados por delitos de lesa humanidad.

La semana pasada surgió un rumor de que había renunciado. Incluso que había planteado su salida por motivos de salud. El juez lo descarta de inmediato aunque explica que padece de párkinson, un tipo de trastorno del movimiento que se nota en su mano derecha. “Es tolerable, no me afecta en mi labor”, mencionó.

Herrera conversó con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para ser trasladado a otra judicatura y la opción está en el Juzgado de Diligencias Urgentes, donde la Fiscalía hace peticiones como las prohibiciones para salir del país y la capturas de sindicados en casos de corrupción.

¿Qué pasó con ese rumor de su renuncia?

“Desde que me designaron hace dos años me dieron la oportunidad en tratar de poner en práctica lo que sé. Nunca he pensado a retirarme, ni en renunciar, De aquí me voy a la calle, pero de pensar en renunciar creo que aún tengo un poquito que dar”.

¿De dónde surgió?

“A mí me extrañó y desconozco. Se nota algo tendencioso decir que voy a renunciar”.

¿Ha sido amenazado de muerte?

Afortunadamente no. Le agradezco a Dios. Siempre estamos protegidos y seguimos haciendo el trabajo.

¿Pedirá ser trasladado a otra judicatura?

“Hay unos sectores que conocen cuál es mi tipo de proceder en mi ámbito de trabajo. Entonces en el ámbito del sector justicia hablé para trasladarme a otra judicatura. Espero la convocatoria. Estoy en una posición de analizar los casos. Creo que dejar truncado algunas de las cosas que llevan una proyección no es lo mejor. Otro juez puede tomar otra idea y puede afectar. Se hecha por la borda dos años de trabajo”.

¿Cuándo pidió el traslado?

“No fue pedido sino una plática. Una idea. Alguien me dijo que iba a terminar mis días como juez, a enterrarme porque no supera ni en lo más mínimo lo que hago acá. ¿Será que en poco tiempo se me va a olvidar lo aprendido?”

Se mencionó que iba al Juzgado de Diligencias Urgentes.

“Eso es lo que se comentó. Entiendo que es un juzgado importante. Si me requieren es porque ya me conocen por mi forma de ejecutar cono en una oportunidad que decidí viajar a Huehuetenango para ver un proceso en contra de narcotraficantes. Tener iniciativa y ver más allá”.

El juez Víctor Herrera conversó con Publinews en su oficina. / Foto: Kenneth Monzón

¿Cómo se encuentra de su salud?

“Bien. Tengo algunos problemitas, pero son tolerables todavía. Me desenvuelvo mentalmente bien. Pienso que estoy en plena disponibilidad de seguir trabajando”.

¿Cuál es su padecimiento?

“Es el párkinson. Es la fase de inicio”.

¿Hasta dónde le ha perjudicado?

“Pues hasta ahora he estado bien mentalmente y físicamente. Corro una hora a las cinco de la mañana. Cuando no puedo lo hago a las ocho de la noche. Eso me ha ayudado mucho a relajarme de todo lo que pasa acá”.

¿El párkinson lo empujó a pensar en un cambio de judicatura?

“Para nada. Es una enfermedad que si se descuida se progresa mucho, si no la pasa uno siempre en plenitud mental, que es básicamente lo que hemos demostrado en las audiencias”.

Si es trasladado, ¿hasta dónde dejará los casos?

“Hasta donde pueda. Siempre vienen más casos y los voy a dejar avanzados”.

¿Cuántos casos tiene abiertos?

“Tengo 31 procesos activos con 270 sindicados. Hay uno, el caso ‘Rescate del sur’ por extorsión que tiene a 120 procesados que siguen en prisión”.

El juez Herrera dice que padece de Parkinson, enfermedad que califica como “tolerable”. / Foto: Publinews

¿Qué repercusiones le dejó enviar a juicio a la exvicepresidenta Roxana Baldetti?

“Fue el caso de la ‘Fórmula mágica’ (para sanear el lago de Amatitlán). Ella es muy prepotente y le autoricé seguir el proceso por videoconferencia porque argumentó que estaba amenazada. En una oportunidad le indiqué que estaba tratando de administrar su caso y le pedí al fiscal que se hiciera una investigación porque le mandan papeles con amenazas y la insultan al llegar a la Torre. Resolver que enfrente un juicio fue como un proceso más.

¿Quién es el juez que envió a juicio a Baldetti?