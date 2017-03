Pilotos del Transurbano paralizan servicio por falta de pago

Desde octubre de 2016 un grupo de 330 pilotos del servicio Transurbano del eje sur ha recibido excusas para justificar el pago puntual de sus salarios, denunció uno de los choferes durante el paro del servicio este viernes.

El conductor, quien prefirió no identificarse por seguridad, se quejó de que siempre les dicen que el atraso se debe a la falta de recursos económicos, argumento que ellos no comparten ya que aseguran que la demanda del servicio no ha disminuido.

No hay buses en nimajuyu zona 21 @amilcarmontejo pic.twitter.com/QCfbvpeTXa — BrianRJ (@brian_jimenez) March 10, 2017

Ha habido meses en que el pago se les ha hecho con 4 y hasta 12 días después de la fecha convenida, expuso.

Los pilotos indicaron que ganan el salario mínimo y trabajan de 3 de la mañana a las 9 de la noche. También aseguraron que les cobran las reparaciones de accidentes ya que las camionetas no tienen seguro.

[AHORA] Pilotos suspenden servicio del Transurbano en ruta de Villa Hermosa y Ciudad Real. Vía: @SantosDalia pic.twitter.com/DLo0e2hoYq — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 10, 2017

“Ya parece que uno limosnea lo que se ha ganado en el trabajo”, comentó el conductor del Transurbano.

Los pilotos ofrecieron una disculpa a los usuarios por haberlos afectado, pero pidieron ponerse en sus zapatos, ya que aseguran que con la medida de hecho esperan que los pagos sean puntuales y así logren cumplir con las responsabilidades en sus casas.

Mientras tanto, lo vecinos de las colonias Guajitos, Justo Rufino Barrios, Ciudad Real y Villa Hermosa tuvieron que esperar otras camionetas provenientes de San Miguel Petapa y Villa Nueva para movilizarse.

Otras personas se arriesgaron a viajar en picops, donde iban hasta en grupos de 10 personas de pie. Algunos se organizaron para pagar taxi de manera colectiva.

El paro del servicio terminará hasta que se les pague el salario y que exista el compromiso de no más atrasos, comentó el conductor del Transurbano.