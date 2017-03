Según investigación, así se benefició exdiputada del PP, Emilenne Mazariegos, por corrupción

Durante una conferencia de prensa, la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, informaron sobre “la captura de miembros de una estructura criminal que operó como una red político-económica ilícita y que aprovechó una serie de relaciones políticas en el poder local para defraudar las finanzas de la Municipalidad de Chicamán, Quiché”.

“La estructura contó con la participación del entonces edil de dicho municipio, Roberto Gamarro, quien se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una ONG que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de los mismos”, expusieron Aldana y Velásquez.

“Los fondos que provenían de dos préstamos bancarios, cuyo destino original era principalmente el mejoramiento e introducción de sistemas de agua potable, se reorientaron hacia obras de infraestructura como un estadio municipal (Chicamán tiene un aproximado de 80% de pobreza según informes oficiales, con necesidades de proyectos de beneficio social en áreas como educación y salud”, se detalló.

La investigación reveló que los fondos provenientes de la municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Mazariegos (excongresista del PP), su mamá Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del alcalde de Chicamán.

El origen de los negocios: las contrataciones de la municipalidad de Chicamán

En el año 2012 la Municipalidad de Chicamán aprueba un primer préstamo por Q11 millones otorgado por el Banco Inmobiliario a través del Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Los fondos serían destinados a proyectos de conducción, distribución y mejoramiento de la red de agua potable de las aldeas Rosario Monte María, San Lucas Pantolox, Panamam Buena Vista y Sacrabinak Lote Tres.

Para la ejecución de las obras, el alcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, contrata a la ONG Asociación Pro Desarrollo Nacional -APRODEN- cuya representante legal era la señora Ana Patricia Mazariegos, mamá de Emilenne Mazariegos.

APRODEN sería la encargada de la adjudicación y ejecución de los cinco proyectos.

Posteriormente, el Concejo municipal autorizó el cambio del destino de los recursos solicitados. En ese proceso la Municipalidad de Chicamán realiza un segundo préstamo por Q10 millones otorgado por Banrural a través de INFOM, para la construcción del segundo nivel del mercado municipal y parqueo.

Así, la Municipalidad de Chicamán tenía un total en préstamo bancario de Q21 millones.

Los nuevos proyectos consistían en:

Pavimentación de Calle Principal de Acceso Área Urbana Construcción Estadio Deportivo Área Urbana Adecuación de calles Caserío El Carrizal Balastrado y Apertura Brecha de Aldea Los Plátanos Construcción de Drenaje Sanitario Calle Principal Área Urbana

Ilegalidades de la ejecución de las obras

La municipalidad de Chicamán modifica el destino de los fondos aprobados en el primer préstamo (Q11 millones), los cuales iban dirigidos a mejoramiento de sistemas de agua potable en la localidad. Los cambia por obras de infraestructura como la construcción de un estadio local.

En el transcurso de la ejecución de los proyectos la municipalidad destina fondos del segundo préstamo de Q10 millones, para realizar pagos a la ONG APRODEN, contemplados en el primer préstamo y suma dos proyectos más.

En auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas se comprobó que no se ejecutaron cantidades de renglones de trabajo que fueron cancelados a las empresas contratistas, el primer hallazgo se cuantifica en Q1,887,941.66. En una segunda auditoría la Contraloría determinó que en realidad el trabajo no ejecutado ascendió a Q2,652,380.03. En verificación in situ se pudo acreditar que las obras correspondientes a los proyectos quedaron inconclusas.

Armando Ramírez Velazco, propietario de Diseño y Construcción Ramírez, simuló presentar ofertas para la licitación publicada por parte de la ONG APRODEN.

Ramírez Velazco, a su vez, fue nombrado como supervisor de obras para la empresa FHERCONS propiedad de su amigo Fernando Siliézar Mena, y rindió informes técnicos de los supuestos avances de las obras, con base en los cuales se generó el pago.

La Junta de Recepción de Obras de APRODEN estaba constituida por un hermano, un sobrino y un vecino de Patricia Mazariegos, mamá de Emilenne Mazariegos.

Imputaciones