El INDE da marcha atrás a la reducción del subsidio eléctrico

Luego de haberse reunido con representantes de varias comunidades, el Ejecutivo informó que seguirán los aportes al subsidio de la tarifa social que registró el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para los próximos tres años.

Morales resaltó que se harán los esfuerzos para asignar los recursos y resolver el aporte social durante este año y beneficiar a 1.7 millones de hogares.

El mandatario agregó que el Ejecutivo buscará Q545 millones y el INDE aportará Q375 millones para cubrir el aporte que se requiere al año para ese beneficio.

Además, indicó que en el presupuesto vigente se incluyeron Q500 millones para continuar con ese beneficio, por lo que las tarifas quedan igual al cobro que se realizaba en diciembre.

El INDE requiere de US$400 millones para alcanzar el cien por cien de la electrificación en el país.

Convocarán a mesa

El presidente adelantó que se convocará a una mesa técnica para elaborar una iniciativa de ley para regular el cobro del alumbrado público y transparentar la tarifa social.

“No es lógico ni justo que seis de cada 10 guatemaltecos paguen más por alumbrado público que por lo que consumen en sus casas”, resaltó Morales.

Luis Chang, ministro de Energía y Minas, comentó que se invitará a los presidentes de las comisiones legislativas para que participen en la discusión de una propuesta de ley.

A la vez, el funcionario resaltó que las distribuidoras deben transparentar a quienes trasladan el beneficio sobre el aporte a la tarifa social.

“Hay mecanismos que se deben corregir”, Romeo Rodríguez, exministro de Energía y Minas

El que se proponga un proyecto para el cobro del alumbrado público es necesario, pues las municipalidades son las que definen la manera del cobro, pues no hay una lógica económica en que 40% de la población, que consume menos de 50 kilovatios/hora, pague más por el alumbrado y es necesario que haya una gradualidad, pues lo que se busca es beneficiar a las personas en extrema pobreza y pobreza, por lo que se deben corregir esos mecanismos que aplican las comunas. Que el INDE no tenga toda la responsabilidad para el aporte al subsidio ayudará a que no tenga problemas financieros.