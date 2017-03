A juicio Benedicto Lucas y otros cuatro militares retirados

El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de Víctor Hugo Herrera Ríos, envió a juicio al general Benedicto Lucas García y a otros cuatro militares retirados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida en 1981.

“Estoy tranquilo porque no tengo ningún delito que ocultar” dijo el general Lucas García quien agregó “a mí no me capturaron” al recordar cómo fue que lo llegaron a buscar a su casa.

"Estoy tranquilo", dice el general retirado Manuel Benedicto Lucas luego de saber que enfrentará juicio #CasoMolinaTheissen @PublinewsGT pic.twitter.com/1fyWwNYIlo — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) March 2, 2017

“Somos inocentes” dijo uno de los procesados al momento de salir de la sala, mientras familiares y amigos le aplaudían dándole ánimo.

“Satisfacción por la actuación del juez, es un éxito, un paso gigante haciendo que estas personas sigan detenidas y que se haga justicia. Que se busque, que demuestren ellos si son inocentes, que lo demuestren”, dijo Enma Theissen, madre del joven desaparecido, mientras sostenía flores rojas.

"Satisfecha", dice Emma Theissen luego de escuchar la resolución que envió a juicio a 5 militares retirados @PublinewsGT pic.twitter.com/t2kMZm74Lr — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) March 2, 2017

El resto de sindicados son:

Francisco Gordillo, quien integró triunvirato con Efraín Ríos Montt.

Hugo Zaldaña.

Edilberto Letona.

Manuel Antonio Callejas Callejas, quien dirigió la Dirección de Inteligencia Militar en 1982 y luego estuvo en la subdirección del Estado Mayor de la Defensa Nacional y fue el jefe del Estado Mayor Presidencial.

Enviado a debate oral y público por desaparición forzada. Foto: Oliver de Ros

La desaparición

El 6 de octubre de 1981, soldados vestidos de civil, irrumpieron en una residencia de la colonia Florida, zona 19, donde habitaba la familia del adolescente Marco Antonio Molina Theissen. De forma violenta sacaron de su vivienda al joven de 16 años, frente su madre, Enma.