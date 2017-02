Asociación La Familia Importa dice que barco del aborto es “lobo con piel de oveja”

“A Women on waves no le importa la salud de la mujer, por el contrario, la pone en grave riesgo”, dijo Astrid Ríos, integrante de la Asociación La Familia Importa (AFI), al fijar su postura en contra del aborto y de las actividades que pretendía realizar la organización gubernamental holandesa cuya embarcación llegó a Puerto Quetzal, Escuintla el miércoles 22 de febrero.

Women on waves vino a Guatemala para ofrecer servicio de aborto para personas de escasos recursos.

Su presencia generó polémica al punto de que se fueron interpuestas denuncias para que actuaran las autoridades, y fue así como el sábado fue expulsado el personal y la embarcación.

La Asociación La Familia Importa presentó una denuncia en contra de Women on waves el jueves 23 por el delito de instigación a delinquir. La querella también abarca a AME Guatemala, contra quien se busca que se deduzcan responsabilidades dijo el director jurídico de AFI José Eduardo Córdoba.

“Los abusos sexuales continuados no se remedian si no se perpetúan por medio del aborto, es decir, si no vemos el embarazo, la intromisión a su cuerpo se vuelve permanente”, comentó la asesora legal de dicha asociación Priscila Guerra.