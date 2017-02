Crónica de Walter Alfaro, el estilista canino que salvó a “Hippa” de San Marcos La Laguna

Walter Alfaro es un estilista canino que se encontraba en San Marcos, La Laguna, Sololá, cuando ocurrió la matanza de cientos de perros con comida contaminada por veneno, aparentemente.

Publinews platicó con él y nos contó sobre su extenuante viaje hasta la capital, que inició con una lancha, hasta que llegó para dejar a “Hippa” en una clínica veterinaria.

¿Cómo surge el rescate de “Hippa”?

Me enteré de la noticia de la matanza de perros en San Marcos, La Laguna y corrió un rumor de que esto sucedería también en San Pedro, pero ahí es muy tranquilo, no ha habido una situación así.

Entonces, en la tarde-noche, una italiana que me dijo que viera a la perrita y de inmediato me di cuenta que tenía todos los síntomas de intoxicación. Decidí utilizar lo que tenía a mano para tratarla, por la urgencia, e hice uso de lo que he aprendido de primeros auxilios.

La idea era mantenerla estabilizada hasta que llegara un veterinario o hasta que yo consiguiera uno. Pero fue entonces que surgió que me ayudaron en la capital y fue cuando decidí irme en la lancha, luego en bus y toda la travesía.

¿En tu opinión, qué crees que utilizaron para envenenar a los perros?

Yo tomé una medida de precaución, ya cuando teníamos a Hippa resguardada. Al día siguiente caminé por varias calles y pude observar concentrado, pensé que la gente les daba de comer a los animales, pero lo que hallé tenía el olor característico de concentrado manipulado.

Algunas personas me decían que porqué no usé guantes para levantar la comida, pero por la urgencia y porque habían otros perros que querían comérselo, decidí levantarlo y lo deseché.

Debo especificar que soy estilista canino, no soy médico. Hay otras ramas que estudian los animales como zootecnistas, genetistas, veterinarios, etc. Lo que se conoce comúnmente es el veneno para ratas, sin embargo, no doy certificación de eso. La Facultad de Medicina y Farmacia o Veterinaria serían los que podrían dar un resultado final.

El nombre como se le conoce a este veneno es “Warfarina” (Warfarin o Coumadin). Esto, en mi experiencia como rescatista, creo que fue lo que le pusieron en la comida a los perros, pero, repito, los expertos son quienes deben determinar esto.

¿Por qué la decisión de salvar a “Hippa”?

Yo creo que no solamente es un animal. Yo respeto la vida, es lo más valioso que tenemos todos; las plantas y los animales. Y no solo lo he hecho yo, hay miles de personas que lo hacen en bajo perfil. Pero para mí hasta fue una sorpresa despertar un día y ser abordado por la prensa.

Este es uno de los tantos casos que se dio por la distancia y la circunstancia, pero hay muchísimos casos. Finalmente, hice lo que tenía que hacer y lo que cualquier otra persona pudo haber hecho.

Yo quisiera enviar un mensaje a tres entidades importantes:

Quiero decirle al señor Álvaro Arzú: muchas gracias por el refugio en la zona Al señor presidente: únase a la causa porque somos miles y hay personalidades como usted que nos están ayudando. A los diputados: Firmen ya la política de respeto a la vida de los animales, nos ayudará mucho. Será muy interesante que se unan.

¿Cómo fue la crónica de rescate de Hippa?

La atendimos primero en la calle. Le dimos primeros auxilios e hicimos un llamado para buscar un veterinario.

Después de un par de días, decidí que ya no podía estar más en el lago y decidí ir con el veterinario que previamente habíamos concertado, en la capital.

Nos fuimos en la lancha y llegamos a Panajachel. Tomamos un bus para trasladarnos a Sololá y de ahí a Los Encuentros. En este tramo no le gustó nada y estuvo vomitando, pero yo llevaba suero.

Saliendo de Los Encuentros me costó un poco abordar un bus, pero finalmente y pagando un poco más, me dejaron venir con la perrita.

Vine a la capital y en un restaurante popular de la Roosevelt me recogió una de las personas que me ayudaron y luego de ello, Hippa ya se fue a la clínica.

¿Crees que se salvará la perrita?

Yo creo que sí, la entregué estable. Espero que le hagan un ecograma porque yo tengo la intuición de que está gestando, pero no se puede determinar si lo está o no si no es con un examen.

Finalmente, Walter indicó que, a pesar de que incurrió en gastos y demás, no pide ayuda monetaria ni nada más, “hizo lo que tenía que hacer por amor y caridad”.

“¿Me quieren ayudar y colaborar? Traten bien a sus mascotas, cepíllenlos, eviten los nudos para que después no tengan problemas de piel que después les saldrá muy caro corregir. Aporten a los asociaciones y cuando digo a “aporte”, me refiero a medicina, comida y asistencia”.

A los rescatistas, Alfaro los invita a que tengan un presupuesto antes de rescatar, para que no haya hacinamiento y en vez de que haya una solución, esto se convierta en un problema.

El caso

Hasta el momento aún no hay una postura oficial por parte de nadie en San Marcos La Laguna, Sololá, sobre el autor de esta matanza de perros.