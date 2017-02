Estas son las razones por las que las mujeres no usan un método anticonceptivo en Guatemala

La planificación familiar es el conjunto de medidas educativas, de orientación y de servicios que permiten a las personas y a las parejas ejercer el derecho a decidir el número de hijos y el momento en que se desea tenerlos, según refiere la VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015.

Desde octubre de 2014 a julio de 2015, la ENSMI preguntó a las mujeres de 15 a 49 años del área rural y urbana no usuarias de anticonceptivos las razones para no usar un método. Se observó que las principales razones no están relacionadas con el conocimiento de métodos.

La encuesta refleja que el método de planificación familiar (60.6%) es de los más bajos en América Latina. “Los datos que Honduras tuvo a inicios de los 2000 son los que nosotros como país estamos teniendo ahora”, dijo el director técnico de ENSMI, Édgar Hidalgo

“El número de hijos que tienen las mujeres en Quiché por ejemplo, es el número que tenía Chile, Suecia y otros países desarrollados en 1960. Nosotros estamos llegando casi con 50 años de retraso a ese número”, acotó.

¿Por qué no se planifica?

Según la ENSMI las razones por las qué las mujeres no usan un método anticonceptivo son:

Relacionadas con la fecundidad

No están unidas

No tienen relaciones sexuales

Sexo poco frecuente

Menopausia

No puede quedar embarazada

Lactancia

Porque quieren que sea lo que Dios quiera/ fatalista

Embarazada

Oposición al usar

Mujeres entrevistadas se oponen

Porque su esposo/compañero se opone

Otros se oponen

Prohibición religiosa

Falta de conocimiento

No conoce métodos

No saben dónde conseguirlos

Relacionadas con el método

Efectos secundarios/razones de salud

Falta de acceso/demasiado lejos

Muy costoso