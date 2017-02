Vicepresidente asegura que se investigan los rumores de golpe de Estado

Aunque los ministros de Gobernación y de la Defensa aseguraron no tener información acerca de la existencia de rumores de golpe de Estado, dados a conocer por el mandatario Jimmy Morales, el caso se investiga afirmó el vicepresidente Jafeth Cabrera.

El jueves 16 de febrero , durante una presentación de empleo digno, el presidente Morales dijo que ha tenido conocimiento de rumores bien fundamentales.

“Me han generado hasta rumores de golpe de estado, bien fundamentados, y me llaman; pero no me da temor, yo fui electo democráticamente”, indicó en esa ocasión.