Ejército no permitirá que barco "Women on Waves" efectúe abortos

El pasado miércoles arribó una embarcación frente a territorio guatemalteco, la cual busca llevar a cabo abortos a aguas internacionales, por lo que el Ejército de Guatemala presentó las denuncias al Ministerio Público (MP).

El Ejército de Guatemala ofreció una conferencia de prensa donde expresó, a través del viceministro de Marina, Erick Alejandro Sánchez Muñiz, que el barco de la Organización No Gubernamental (ONG) “Women on Waves“, no operaría en territorio guatemalteco.

El procedimiento de esta embarcación es que envía un yate a tierra firme, para transportar mujeres que estén interesadas en llevar a cabo un aborto.

El yate denominado Adelaida, con matriculas australianas permanece en custodia de la marina guatemalteca, debido a que su solicitud de ingreso fue revocada por brindar información falsa.

“Habían dicho que eran turistas y venían con otros fines”, indicó Erick Sánchez.

El barco donde se practicarían los abortos, aún no ha sido ubicado, debido a que permanece fuera de las 24 millas náuticas que le corresponde a Guatemala.

Por otra parte, el viceministro indicó que “es la primera vez que ocurre este caso, pero tenemos conocimiento que esta ONG ha tenido problemas en otros países”, mencionó.

Por su parte, agrupaciones a favor del “aborto seguro”, se apostaron en las afueras de la Guardia de Honor, donde expresaron su apoyo a esta práctica quirúrgica.