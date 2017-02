Consejo Nacional de Seguridad sin indicios de golpe de Estado

A pesar de que el presidente Jimmy Morales aseguró el jueves pasado que existen rumores “fundamentados” sobre un golpe de Estado, autoridades que conforman el Consejo Nacional de Seguridad señalaron que no poseen información ni indicios sobre algún acto que altere el orden público.

El Consejo Nacional de Seguridad está conformado por los ministros de Gobernación y de la Defensa, la Dirección de Inteligencia Militar, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI).

Francisco Rivas, titular de la cartera de Gobernación, afirmó que no poseen ningún argumento para declarar con certeza ese aspecto.

“Esa declaración parte de un rumor que a él le trasladan, como autoridades de Gobernación lo verificamos, lo analizamos y en este momento consideramos que no hay condiciones para que exista eso”, resaltó Rivas.

También el ministro de la Defensa, Williams Mansilla y Óscar Chavarría de la Inteligencia Militar descartaron algún indicio sobre un golpe de Estado, ya que el mandatario es el Comandante General del ejército.

Funcionarios de seguridad nacional indican que no hay grupos de poder que puedan realizar un golpe de Estado en este momento @PublinewsGT pic.twitter.com/asaTFzgXso — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) February 20, 2017

“No hubo necesidad de una reunión extraordinaria, ya que no nos vamos en rumores”, respondió Chavarría a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sobre quién asesora a Morales.

Sin análisis

El titular de la SIE, Mario Duarte García, indicó que no han analizado alguna información, pero indicó que no se debe sacar de contexto el comentario del presidente ya que hablaba de un rumor.

Orlando Blanco, jefe del bloque UNE, cuestionó que el mandatario no haya consultado con su equipo de “confianza” de seguridad sobre el rumor de desestabilización, por lo que mencionó que se presentará una exhibición personal a favor del presidente por la situación familiar.

“Nada cierto”, Lorena Escobar, analista de Asíes

El presidente lo calificó y le dio la connotación de rumor y eso según la Real Academia Española (RAE) es algo que no está comprobado, es algo que se escucha, pero es un ruido vago, por lo que considero que por lo mismo no lo trasladó a la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad porque no tiene mayor información y lo consideró que nada es cierto, pues fue algo que una persona se lo comentó.