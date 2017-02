Secretaria electa de Conamigua aún no presenta papelería para tomar posesión

De manera sorpresiva la alianza de los bloques Frente de Convergencia Nacional, Todos, Movimiento Reformador y Alianza Ciudadana apoyaron una moción para que Müller y Elizabeth Paz fueran juramentadas, a pesar de las dudas de su capacidad para apoyar a guatemaltecos que residen en Estados Unidos.

La actual titular de Conamigua, Alejandra Gordillo, comentó que la nueva secretaria no ha entregado ninguna documentación como el título profesional, la colegiación activa, antecedentes penales ni policiacos y ni el Registro Tributario Unificado para elaborar el acta de entrega del cargo.

“Ella manifestó que el colegiado no lo posee porque no es abogada, no ha entregado ni copia de su Documento Personal de Identificación, por lo que se puso al tanto a la Contraloría General de Cuentas que acompaña el proceso a requerimiento de ella misma, pues no hace constar de ningún título académico”, resaltó Gordillo.