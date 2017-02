Tarde de caos vial en la capital

Molestia y desesperación expresaron en sus redes sociales automovilistas quienes se conducían en las zonas 9, 10, 13, 14 y 15 de la capital por la lentitud en la movilidad vehicular desde aproximadamente las 12:30 horas de este jueves.

La Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala informó por medio de pantallas en los semáforos que el congestionamiento se dio una presentación del conferencista estadounidense John C. Maxwell, que se realiza en el Domo de la zona 13 y que podría terminar aproximadamente a las 18 horas.

El sitio, ubicado en la 7ª. avenida de la zona 13, vía que lleva hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, se vio abarrotado por personas, quienes en su mayoría llegaron, cada una, en un automóvil, situación que complicó la movilidad.

La hora del inicio del evento coincidió con un pico de tránsito que se tiene al medio día por la hora del almuerzo en la capital.

El impacto mayor se tuvo en el eje de oriente hacia el occidente. La PMT de Santa Catarina Pinula indicó que la acumulación de vehículos estaba hasta el sector de Muxbal.

@amilcarmontejo #TraficoGT que pasa no se mueve nada en boulevar vista hermosa 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/0jmaYGqfzX

Quienes se desplazaban las vías hacia el Obelisco en dirección del Trébol fueron quienes más sufrieron.

La complicación del tránsito se entendió a sectores aledaños a ese eje, sobre todo, quienes necesitaban incorporarse proviniendo de las zonas 1, 4 y 8.

Al menos dos horas después de haberse terminado la primera de las dos actividad de John C. Maxwell en el Domo, el caos vehicular continuaba y aun hacía falta la clausura al finalizar la tarde.

@traficogt Si no es emergencia no salgan de casa; me hice 1 hora 54' de la 6ta calle zona 10 al aeropuerto. 🙁 pic.twitter.com/b0WxcjXIOF

