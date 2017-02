AUDIO. Jimmy Morales habla sobre los rumores de golpe de Estado

El presidente Jimmy Morales participó esta mañana en el lanzamiento de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032.

Durante su discurso, Morales señaló que le han levantado rumores bien fundamentados sobre un posible golpe de estado.

“Me han generado hasta rumores de golpe de estado, bien fundamentados, y me llaman; pero no me da temor, yo fue electo democráticamente”, expresó.