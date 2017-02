Presidente de Anam denuncia haber sido amenazado de muerte

El jefe edil de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) Edwin Escobar dijo que presentará una denuncia penal por amenazas de muerte que aseguró que tiene su origen en el Plan de Prestaciones de Empleados Municipales.

“Cuando representamos otras instancias estamos como la Anam estamos constantemente confrontamos otras estructuras de poder que luchan por su espacio y recurren a este tipo de actos impunes”, dijo Escobar.

En febrero de 2016 Escobar solicitó la intervención de la Contraloría General de Cuentas por considerar que no hay informes de auditoría del Plan de Prestaciones, ni se conoce con precisión cuántos empleados lo integran y el dinero que administra y en diciembre la Anam presentó una denuncia penal por el mismo tema.

[AHORA] Alcalde de Villa Nueva, @EdwinEscobarGua presentará una denuncia en el @MPguatemala porque señala que ha sido amenazado pic.twitter.com/yZPXA18oL6 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 16, 2017

Amenaza extendida a Arzú

“Tengo que llamarlo hoy para contarle sobre esto porque nos mencionan a los dos en la amenaza”, comentó Escobar al asegurar que en la advertencia de muerte recibida también se menciona al alcalde de la ciudad de Guatemala Álvaro Arzú.

El jefe edil de Villa Nueva aseguró que presentará la denuncia cuando tenga todos los elementos que se requiere, como detalles de horas y la llamada.

“Gozo de una seguridad que me da la tranquilidad y primero Dios no pasa nada” dijo Escobar quien explicó que para su protección no usa vehículos de la comuna.

Alcalde de Villa Nueva @EdwinEscobarVN denuncia amenazas de muerte en su contra. pic.twitter.com/jTrfQa6881 — Saira Ramos (@SRamos_PN) February 16, 2017

Espera denuncia

El ministro de Gobernación Francisco Rivas dijo que aún no sabe en qué consiste las amenazas contra Escobar y Arzú, pero indicó que si presentaron la denuncia, la misma se atenderá, como a favor de cualquier ciudadano.

“El temor o el miedo es natural en la función pública o dentro de la administración, especialmente en el ámbito de seguridad, pero lo que puedo decir es que ese temor no nos va a paralizar para hacer lo que tengamos que hacer a favor del país”, comentó el jefe de la cartera del Interior al preguntarle si tiene temor ante la situación en el país.

Asesinato de alcaldes

En lo que va del año se ha brindado seguridad a 17 jefes ediles quienes han denunciado amenazas de muerte en su contra.