A un mes al mando del Congreso, así califican la gestión del presidente Chinchilla

Chinchilla, del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) obtuvo la presidencia del Congreso con el apoyo de la alianza entre el oficialismo Frente de Convergencia Nacional-Nación, Todos y los bloques Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador.

La representante de la bancada Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, consideró que fue un mes difícil para el presidente, pero ha tratado de hacer su mejor esfuerzo, pues representa a una bancada pequeña para el respaldo que necesita en el cargo, lo cual hace que sea cercado por las alianzas que hizo para llegar al puesto.

Montenegro puso como ejemplo lo sucedido la semana pasada, que fue la juramentación de los representantes del Registro Nacional de las Persona (Renap), donde el titular está vinculado a un proceso legal, mientras que de las autoridades de Conamigua existen dudas sobre su experiencia y también se avanzó en primer debate la iniciativa de ley ganadera.

“Él está muy solo y aislado y depende de un grupo que toma decisiones que pueden ser arbitrarias, habrá que esperar como continúa el ambiente porque se impone una aplanadora y aunque él se quite del espacio de la presidencia no quiere decir que no esté implicado en esas decisiones”, resaltó Montenegro.