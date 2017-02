La Fiscalía le imputa un nuevo caso de corrupcion a Juan de Dios Rodríguez en el IGSS

Dos meses y 20 días después que se conoció un nuevo caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Fiscalía citó a la exjunta directiva de la institución, que lideró el milirar retirado Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, para imputarle ante un juez un nuevo caso de corrupción.

El juez Walter Villatoro escuchó la acusación que se deriva de una investigación por haber autorizado tres eventos administrativos en la entidad de salud entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014.

Rodríguez, quien presidió la entidad y fue secretario del encarcelado expresidente Otto Pérez, fue acusado de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción. El militar retirado espera el comienzo de un juicio por el fraude de Q116.2 millones por haber autorizado la atención de los pacientes renales a la farmacéutica Pisa de Guatemala, S. A.







También serán señalados Julio Roberto Suárez Guerra, quien fue el presidente del Banco de Guatemala (Banguat); el médico Jesús Arnulfo Oliva Leal; el empresario Max Erwin Quirin Schoder; Julia Amparo Lotán Garzona, exintegrante de la junta directiva; Óscar Armando García Muñoz, exgerente de la institución; y Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo.

Las tres negociaciones millonarias

La Fiscalía informó que se trata de tres eventos ilícitos. El primero fue el 12 de septiembre de 2013 cuando Álvaro Manolo Dubón González solicitó a la División de mantenimiento un reconocimiento al edificio de las oficinas centrales para determinar si el inmueble cumplía con los requisitos de habitabilidad. “El propósito era arrendar algún edificio con la excusa de que en las oficinas centrales había hacinamiento”, se informó. Entonces el 7 de mayo de 2014 la empresa Coral Gables Bussines Group, S. A., ofertó como arrendamiento un inmueble localizado en la 6a avenida “A” 9-52 zona 9 por una renta mensual de US$30 mil durante 5 años.

Compra de ambulancias

La compra de 50 ambulancias por Q880 mil cada una el 27 de diciembre de 2013 es el segundo evento anómalo. De acuerdo con la investigación, Álvaro Manolo Dubón González, subgerente administrativo en ese entonces, estimó ese precio, pese a que según las cotizaciones el costo de las ambulancias debería de ser menor.

Adquisición de sofware

El 21 de mayo de 2014 el Departamento de informática del IGSS solicitó la adquisición de una Solución Integral de Sistemas Informáticas (SAP) para la instalación y migración de datos por un valor de Q243 millones. La institución contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas y el uso no puede prescindirse.

Capturas en 2016

El caso fue revelado el 23 de noviembre de 2016 cuando fueron detenidas cinco personas, entre ellas el gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social José Javier Donis Álvarez.

Los detenidos:

1. José Javier Donis Álvarez, actual gerente del IGSS. Delitos: fraude y peculado por sustracción. 2. Dominga Estela Cuellar Hernández, subgerente de Integridad y Trasparencia Delito: incumplimiento de deberes.

3. Rebeca Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Bussines Group, S.A. (contrato de arrendamiento). Delito: fraude.

4. Carlos Ramiro Moino Cárdenas, representante legal de la entidad Supplies Trading, S.A. (contrato de ambulancias). Delitos: fraude y defraudación tributaria.

5. Luis Alfredo Morales Palma, representante legal de la entidad Intellego, S.C. (contrato de Sistema SAP) Delito: fraude.

La ampliación de delitos

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente de la Junta Directiva del IGSS.

Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Julio Roberto Suárez Guerra, ex primer vicepresidente de la Junta Directiva del IGSS.

Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Jesús Arnulfo Oliva Leal, ex segundo vicepresidente de la Junta Directiva del IGSS.

Delitos: asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción.

Max Erwin Quirin Schoder, exvocal II de la Junta Directiva del IGSS.

Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Julia Amparo Lotán Garzona, ex vocal III de la Junta Directiva del IGSS.

Delitos: asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción.

Oscar Armando GarcÍa Muñoz, exgerente del IGSS.

Delitos: fraude y peculado por sustracción.

Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del IGSS.

Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

La Fiscalía le imputará nuevos hechos de corrupción a Juan de Dios Rodríguez, quien presidió el Seguro Social @PublinewsGT pic.twitter.com/LeOGetIWO3 — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) February 13, 2017