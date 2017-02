Elizandro de los Ángeles: "Dibujar es divertido"

“Hubiera querido ser cantante o actor, pero me di cuenta que no canto bien ni soy bonito, entonces tomé un lápiz y pasé muchos días masticándolo. Cuando descubrí que servía para dibujar, lo he hecho desde los 6 años”, dice Elizandro de los Ángeles, un artista de la caricatura, que se ha convertido en un orgullo de su natal Guastatoya, El Progreso.