Es falso que Donald Trump haya autorizado ingreso de guatemaltecos sin visa a Estados Unidos

En diferentes portales ha sido difundida una noticia falsa acerca de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una ley que permite a los guatemaltecos ingresar a la Unión Americana sin tener visa.

“Recientemente han circulado publicaciones falsas sobre los requisitos para guatemaltecos para viajar a Estados Unidos. Todos los guatemaltecos que desean viajar a Estados Unidos tiene que poseer una visa”, escribió en sus redes sociales la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

En el mensaje oficial se hace el llamado a no creer en las noticias falsas y a no compartirlas. También se sugiere ignorar informaciones de sitios noticiosos no verificados o falsificados.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala recordó que los cambios en el requisito de visado siempre se publicarán en travel.state.gov.

La información oficial se encuentra en:

Cuentas de Facebook y Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala

Al call center 2376-1978