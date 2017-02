Población responde con violencia contra criminales

La violencia e inseguridad en las calles ha provocado una ola de reacciones por parte de la población en contra de la delincuencia en los últimos días. Sin embargo, autoridades hacen un llamado para que la gente denuncie y no haga “justicia” propia.

Su familia aseguró que había salido a trabajar, pero testigos dijeron a la Policía Nacional Civil (PNC) que asaltaba. Ese fue el caso de Mynor Arana, de 31 años, quien murió baleado en la 5a. calle y 6a. avenida, zona 13.

“Él trabajaba de mensajero”, comentó el hermano del fallecido, pero la esposa le contradijo al mencionar que era un técnico en reparación de equipo médico. Testigos indicaron que asaltó a la persona equivocada, debido a que este lo ultimó de un balazo, lo que hizo que perdiera la vida y colisionara con otro vehículo.

Extorsionistas

Walter Patzán Tamat supuestamente entregó un teléfono celular para extorsionar a un piloto de autobús en la 3a. avenida, entre 2a. y 3a. calle de la zona 9, mientras su cómplice, Ana Maas Chacón, lo esperaba a unos metros en un vehículo para escapar.

Sin embargo, los vendedores de la Terminal se percataron del hecho, les dieron alcance y los vapulearon. Por la intervención de la policía, la turba únicamente volcó el vehículo de los delincuentes.

En la Torre de Tribunales, Patzán confesó que tenía que entregar un teléfono. “Soy nuevo, llevo entre 10 y 29 días extorsionando”, dijo a las autoridades, quienes lo señalaron como un sicario activo de la mara Salvatrucha.

Estos casos de ayer se suman a otros ocurridos la semana pasada, cuando la seguridad de un bufete le dio muerte a un sicario que pretendía eliminar a un abogado en La Florida, zona 19.

Ese mismo día, dos hombres intentaron robar una motocicleta en la aldea Lo de Rodríguez, zona 18; sin embargo, el propietario los sorprendió, lo que generó una riña, dejando a uno de los presuntos delincuentes muerto a machetazos.

Ayer, en Villa Nueva, asesinaron a una persona aún no identificada, pero autoridades no descartan que haya sido un ajuste de cuentas porque no lo asaltaron.

“Las denuncias que llegan, se investigan”

El llamado a la población es que la violencia no se puede combatir con más violencia, las personas que vapulean o matan a alguien también cometen un hecho delictivo. Pablo Castillo, Secretario de comunicación de la PNC.

“Entiendo a la gente, pero deben denunciar”

Nada justifica esa respuesta violenta que incluso cae en un delito, la población debe utilizar los mecanismos legales y denunciar ante las autoridades respectivas. Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos humanos.