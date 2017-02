Ejemplar: Conductor se detiene para auxiliar a un perro atropellado

Un conductor al ver lo ocurrido, y en un intento humanitario por salvarle la vida al perro, lo subió a su vehículo y lo trasladó a un hospital.

El heroico momento, fue captado por transeúntes que de inmediato compartieron la imagen en las redes sociales.

Uno de los primeros en compartir la fotografía fue Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), que agradeció al conductor en su cuenta de Twitter.

“Perrito atropellado, por autobús. 21 avenida 4a. calle # zona6. Conductor P252CTH lo auxilia y traslada a hospital; gracias desde el # TráficoGT“, escribió Montejo.

Perrito atropellado, por autobus. 21avenida 4calle #zona6. Conductor P252CTH lo auxilia y traslada a hospital; gracias desde el #TráficoGT. pic.twitter.com/YY9cN0PA4G — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 4, 2017

Los internautas no tardaron en aplaudir la acción con mensajes como: “1000 puntos para ese conductor”, “Es un ángel”, “Dios bendiga a ese conductor”, “Aún hay personas buenas”.