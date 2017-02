¡Toma nota! Este es el único cambio en el procedimiento de renovación de visa de Estados Unidos

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara algunas órdenes ejecutivas migratorias se ha generado incertidumbre sobre los procesos del trámite de visa para ingresar a ese país.

Ante esto, funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala salieron al paso de los rumores y aclararon dudas.

Es decir, si tu visa de turismo expiró, ahora tienes 12 meses para renovarla sin necesidad de una entrevista. Después de un año, sí necesitas la entrevista de solicitud. Antes podía renovar la visa sin necesidad de entrevista dentro de los primeros en 48 meses (4 años).

Los trámites para solicitar la visa por primera vez se mantienen. “Los solicitantes no notarán ninguna diferencia en los procesos. La orden provisional impuesta por el presidente Trump (de no ingresar a Estados Unidos) solo aplica para ciudadanos de Iraq, Yemen, Siria, Irán, Somalia, Sudán y Libia”, expuso Jones.

#InformaciónVisas No crea los rumores. El proceso de solicitud no ha cambiado para Guatemala. No acepte documentos falsos para viajar a EEUU pic.twitter.com/6m20dRRksZ

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 3, 2017