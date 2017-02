Algunos datos curiosos que no sabías sobre la Caravana del Zorro

La primera excursión se llevó a cabo en 1961 con solo 6 personas, poco a poco se han ido sumando más motociclistas hasta formar una caravana de 45 mil máquinas que forman una columna de 19 kilómetros.

Foto: Publinews

Su fundador fue Rubén Villa de León a quien apodaban el “zorro”, murió en 1987 , de ahí surgió el nombre que identifica esta peregrinación que cumple 56 años de tradición.

La Caravana del Zorro siempre va encabezada por Eddy Villa de León, hijo del fundador.

En 1995 las agencias importadoras de motocicletas empiezan a apoyar la peregrinación, dando soporte técnico y apoyo de transporte a motocicletas dañadas durante el trayecto.

El 4 de febrero de 2011, al cumplir 50 años de fundación, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

La Plaza de la Constitución es el punto de salida del evento, en la que desde esta tarde se reunieron los participantes de todas las edades que recorrerán aproximadamente 224 kilómetros para llegar hasta Esquipulas.

[AHORA] Comienzan a llegar a la Plaza de la Constitución participantes de la 56 #CaravanaDelZorro2017 ¡Toma nota! Vía: @McdGuate pic.twitter.com/6qm8eQ4OUm — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 4, 2017

Lamentablemente, siempre suceden accidentes en la carretera, por lo que los autoridades insisten en que los participantes deben de extremar sus precauciones.

#PontePilasEnLaVía y sigue las siguientes recomendaciones, la seguridad vial es responsabilidad de todos, haz tu parte.#CarvanaDelZorro2017 pic.twitter.com/YIDgEzlSGo — TransitoPNC (@DTransitoPNC) February 1, 2017

En 2015 los organizadores buscaban ganar un récord Guinness, sin embargo, no lo lograron, por no cumplir con los requisitos como el uso de casco y pañoleta verde, además de no llevar más de dos pasajeros por moto.