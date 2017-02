Magistrada Blanca Stalling podrá ser investigada y sin salir del país

Aunque los diputados Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), y Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), trataron de impedir la votación para retirarle la inmunidad a la magistrada, 119 diputados votaron a favor de la recomendación que presentó la pesquisidora.

Horas después de conocer la decisión legislativa, el Ministerio Público (MP) solicitó el arraigo de la magistrada, el cual fue declarado con lugar por el Juzgado de Diligencias Urgentes.

El informe elaborado por la comisión sugirió a los congresistas poner a disposición de la justicia común a Stalling Dávila, ya que consideraron que existen indicios racionales y suficientes para iniciar una investigación.

El MP presentó la solicitud de antejuicio el 11 de enero por un posible tráfico de influencias, luego de que el juez Carlos Ruano Pineda denunció haber sido citado por Stalling para que beneficiara a su hijo, que enfrenta un proceso por corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en 2015.

[NACIONALES] La Corte inicia a revisar el expediente del antejuicio en contra de la magistrada Blanca Stalling https://t.co/tMsTTHLkY4 pic.twitter.com/dFOh5vZ5a0 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 23, 2017

El juez Ruano Pineda presentó un audio durante el que supuestamente la magistrada le pide que otorgue medida sustitutiva a varios involucrados en el caso judicial, ya que llevan más de un año en la cárcel.

No obstante, el mismo día que se presentó la solicitud de antejuicio, Ruano Pineda salió del país con el argumento de que fue por seguridad.

La comisión pesquisidora que presidió el diputado Julio César Longo, de FCN-Nación, acordó citar a las asistentes administrativas y al secretario de ese organismo para que corroboraran si se llevó a cabo la reunión, por lo que los empleados de la CSJ confirmaron ese encuentro.

“No hay que retrasar la votación para que no se interprete como retardo malicioso en conocer el informe, por lo que debemos estar comprometidos con nuestro trabajo”, señaló la diputada Sandra Sandoval.

Se ausenta

Los magistrados del organismo Judicial fueron convocados a la revisión de los candidatos para el Consejo de la Carrera Judicial a la cual la magistrada Stalling Dávila no asistió por “problemas de salud”.

Tampoco se presentó ante el pleno para elegir al presidente de la CSJ. Stalling Dávila logró su elección como magistrada con el apoyo de cien diputados del Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada, ambos ya cancelados por el Tribunal Supremo Electoral.

El @OJGuatemala deberá remitir el expediente del antejuicio en contra de la magistrada Blanca Stalling a la @cc_guatemala

vía @PublinewsGT pic.twitter.com/7Y797IQKra — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) January 23, 2017

“Intenta bloquear”

La decisión de los diputados que votaron a favor no fue por convicción, sino como acción de sobrevivencia, ya que tienen o pueden tener señalamientos; no obstante, crea las condiciones para quitar del tablero a Stalling, quien ha sido señalada en los cargos que ha desempeñado por ser pieza clave de tráfico de influencias y vinculada incluso en estructuras criminales. No haberse presentado a la elección de presidente de la CSJ es una acción para intentar bloquear ese proceso, lo que pretende crear condiciones para que alguien cercano a ella asuma.