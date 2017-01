Jorge de León Duque no buscará reelegirse como PDH

“He decidido que no participaré en buscar la reelección” dijo el actual Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jorge de León Duque al confirmar que no buscará un nuevo mandato.

En entrevista al programa A Primera Hora de Emisoras Unidas De León Duque aseguró que fue una decisión tomada desde 2016 en congruencia a su forma de pensar y para permitir que otras personas tomen el liderazgo de la institución.

“Creo en la alternancia como principio de la democracia”, afirmó el PDH quien consideró que las capacidades deben ser las que definan a su sustituto, cambio que está en primer instancia en la comisión de derechos humanos del Congreso y después en votación en el pleno.

A su criterio, el proceso debe ser transparente ya que hay muchos sectores que están pendientes, entre ellos la comunidad internacional.

Titular de PDH. Foto: Publinews

¿A qué se dedicará De León Duque?

“No tengo partido político y no tengo ninguna invitación” respondió Jorge de León Duque al preguntar si era cierto que está detrás de un movimiento político para las próximas elecciones generales o incluso de otro que esperaría el fin precipitado del mandato de Jimmy Morales.

En ese tema, el PDH aseguró que no se puede dar el lujo de pensar en que el actual presidente no vaya a terminar su mandato.

Uno de los temas donde le gustaría trabajar es en la lucha contra la desnutrición y para eso espera reactivar la Fundación Ramiro de León Carpio.

Jorge de León Duque. Foto: Publinews

El trabajo del PDH

“El desconocimiento se ve reflejado en la crítica”, señaló a favor del trabajo que se hace en la PDH.

Explicó que la defensa es en sí de los derechos de cualquier ciudadano, pero nunca se ha defendido directamente a pandilleros como se critica, enfatizó.

“Estoy convencido de que la decencia y la ética debe ser el principal título de quien aspire cualquier cargo público”, dijo en cuanto a los pronunciamientos que ha hecho por situaciones en el gobierno.

Acerca de las condenas morales y llamamientos de la PDH agregó que “depende del cuero” de los señalados que las tomen en cuenta o no, pero explicó que aunque los pronunciamiento no son vinculantes, ya no son despreciados.