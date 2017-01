Exportadores aguardan por decisión comercial de Trump

Las decisiones comerciales por el presidente estadounidense Donald Trump han generado nerviosismo; sin embargo, exportadores se muestran optimistas para dinamizar la relación comercial entre ambos países, ya que consideran que no se cambiarán las reglas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos.

Durante el año pasado productores vendieron a Estados Unidos US$3 mil 175 millones, lo que representa el principal socio, reportó el Banco de Guatemala.

No obstante, los envíos comerciales han reflejado una disminución, pues las exportaciones cayeron 7% y donde las expectativas no son optimistas para este año.

Rolando Paiz, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), reconoce que hay incertidumbre por lo rápido que el mandatario Trump toma las decisiones, pero que para el país pueden tener un efecto positivo.

Presidente de @AGEXPORTGT, @rpaizk; Presidente de Plataforma #AGRITRADE2017, Estuardo Castro y Gerente del Sector Agrícola, Carlos Salazar pic.twitter.com/0rq1W0EtkU — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) January 25, 2017

El representante del exportador resaltó la anulación de la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica entre Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda.

“El dar marcha atrás a ese tratado donde varios países competían con nosotros nos ponía en desventaja en sectores como el de textiles, por lo que ahora el panorama es positivo y mejora la posición de los proveedores de la región”, agregó Paiz.

Sin cambios

La directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible, Carolina Castellanos, explicó que no pueden haber cambios de inmediato en el TLC entre la región y EE. UU., pues es un acuerdo entre los siete países, por lo que para que se cancele todos deben estar de acuerdo porque se aprobó una ley en cada nación y no solo es porque el presidente de algún país decida derogarlo.

Aunque Castellanos reconoció que no hay nada escrito en piedra, pues algunos países pueden solicitar cambios que son acuerdos bilaterales.

“El presidente Trump no ha mencionado el TLC porque está enfocado en recuperar los empleos que se fueron a México, puede existir un riesgo si desea equipar el Cafta y el Nafta en productos específicos”, resaltó Castellanos.

La #PolíticaEconómicaGT busca atender los desafíos locales y aprovechar las oportunidades globales @RMoralesMonroy pic.twitter.com/w5iPBLOnTP — Ministerio Economía (@GUATEMINECO) January 25, 2017

“Habrá que esperar, Erick Coyoy, analista de la Universidad Rafael Landívar

Las decisiones que ha anunciado el presidente Trump deben ser ratificadas por el Congreso y el Senado, principalmente si son tratados de libre comercio, por lo que es muy temprano anticipar el escenario comercial entre Guatemala y Estados Unidos, por lo que habrá esperar el comportamiento y respaldo, pero no se ha escuchado un anuncio directo en cuanto al Cafta.

Pero de lograrse una reactivación de empleo, favorecerá la economía de ese país, por ejemplo, varios textileros han planteado que la anulación del Acuerdo de Transpacífico beneficiará a productores de ese sector y solo ha tomado acciones contra migrantes.

Ventajas

De acuerdo con los exportadores entre las oportunidades visualizadas son

• Posición geográfica para realizar negocios con diferentes naciones

• Mano de obra calificada para atraer inversión extranjera

• Puertos en los dos océanos

• Precios de energía razonables

• Clúster de vestuario y textiles

• Permiso de trabajo de medio tiempo y facilitación del comercio.

• Reconocimiento de productos perecederos en diferentes lugares de Estados Unidos

Desventajas