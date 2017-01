Los únicos dos diputados del PP se pelean la jefatura

Aunque el Partido Patriota (PP) ha perdido representación en el Congreso, este lunes en sesión de jefes de bloque se ventiló la disputa que tienen los únicos dos legisladores por la representación de esa agrupación política en dicho organismo.

El diputado Germán Velásquez informó a los jefes de las bancadas que no se tomara en cuenta ningún nombramiento como jefe ya que no se han puesto de acuerdo con la congresista Stella Alonzo para designar al representante, por lo que también no se ha decidido quien será el presidente de la comisión de Asuntos Municipales.

Alonzo, nuera del expresidente Otto Pérez, que se encontraba en dicha reunión y sentada a la par de su compañero solicitó la palabra al presidente del Congreso para informar que desde el 18 de enero se envió una carta para informar que ella continuaba siendo subjefa de la bancada, por lo que no era el momento para que se discutiera sobre ese tema que es interno del partido.

“Desconozco sobre esa carta, pues no se me tomó en cuenta para esa asignación y como integrante del partido tengo el derecho del 50% de la representación”, afirmó Velásquez.

Diputados instaron a los legisladores a llegar a un acuerdo, pues son temas internos que no puede solucionar el Congreso.

Alonzo logró una curul debido a que el exdiputado Gudy Rivera enfrentaba un proceso penal por tráfico de influencias con la magistrada Claudia Escobar.