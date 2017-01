“Tenemos Q10 mil millones en cartera de morosos”, Juan Francisco Solórzano, titular de la SAT

Desde que el ente recaudador ha aprovechado las diferentes herramientas para mejorar la recaudación fiscal, la lista de morosos se ha reducido en más de Q2 mil 200 millones.

¿Cuáles son los proyectos para mejorar la atención en la SAT?

Este año se ha denominado el Año del Contribuyente. Para nosotros es importante seguir con varias dinámicas que hemos trabajado y que han dado buenos resultados, como ha sido el cobro a través de la cartera judicial, que es algo que hemos destacado y donde se obtuvieron ingresos, las fiscalizaciones que se realizaron a distintos sectores. Vamos con un nuevo plan de fiscalización enfocado en áreas que se han detectado como prioritarias, pero queremos saldar la deuda que tenemos con los contribuyentes, en el sentido que la SAT ha sido una entidad que se ha dedicado al control, pero poco o nada a agilizar los trámites en el comercio y de los contribuyentes.

¿En qué consiste el plan de fiscalización?

Buscamos ya no hacer los mismos planes que se venían desarrollando desde hace 18 años consecutivos, porque en realidad los contribuyentes ya sabían de alguna forma la dinámica y estaban preparados fiscalmente hablando para esos temas y para este año hay que agregarle una herramienta fundamental que es el acceso a la información bancaria. Para nosotros está nueva acción nos abre un abanico de oportunidades donde las fiscalizaciones pueden y deber ser más profundas, ya podemos tener herramientas que permiten investigar y verificar que lo que nos declaran sea lo que en realidad deben de presentar, también se basa mucho en inteligencia.

¿Cuántos casos tiene la SAT en proceso jurídico?

Tenemos Q10 mil millones en la cartera de morosos, de los cuales estamos por arriba de los Q8 mil millones que son penales y hay otra cartera de casos que tenemos en proceso económico coactivo, en ambos casos es donde se puede dar la intervención si así resultaré el proceso de investigación o del caso judicial, para nosotros decir cuál será intervenido depende de una dinámica, ya que la intervención es la última medida que se implementa, pues antes de eso se hace cobros administrativos o se dan convenios de pago. Se ha observado un comportamiento distinto de ciertos contribuyentes con relación a pagar sin necesidad de llegar a un caso económico coactivo o a otras instancias.

¿Cuál es el monto de recaudación que se incluyó en el convenio firmado entre el presidente y la SAT?

El monto comprometido fue de Q57 mil 995 millones, que son Q4 mil 500 millones más de lo que se recaudo el año pasado, será un reto alcanzar esa meta pues es una curva ascendente pero seguiremos trabajando con los nuevos proyectos para mejorar la recaudación. Aunque siempre se incluye en los convenios una claúsula para modificar la meta por el crecimiento del Producto Interno Bruto, en realidad llegamos a la meta que nos habíamos establecido y que podíamos llegar de acuerdo con las condiciones económicas del país. Todos los convenios han sido así.

¿Crearán más agencias para agilizar los trámites?

Nuestra visión de cómo vamos a cambiar no es necesariamente teniendo más agencias, aunque si es una parte que se trabajará, pero me refiero que en la actualidad se tienen mega agencias donde hay 50 personas atendiendo. En realidad vamos a optar por agencias pequeñas pero que estén más cerca de los contribuyentes ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad para evitar que los contribuyentes se movilicen por mucho tiempo, pero agencias reducidas también en la cantidad de trámites a los que les hemos llamado trámites express y reduciendo la necesidad del contribuyente de visitar las agencias a través de la implementación de trámites en línea o trámites con terceros como puede ser el tema de los notarios.

¿Qué planes tienen para agilizar los procesos en aduanas?

Estamos trabajando en la contratación de personal, vamos a sacar este mes una convocatoria masiva para reclutar trabajadores de aduanas, ya que es un área donde hay mucha rotación por distintos temas y donde estamos trabajando en seguir haciendo depuraciones y mejoras, pero tenemos un déficit, queremos que la gente ingrese con una nueva visión y dinámica y un modelo de aduanas sistematizada.

¿En cuánto tiempo espera reducir el déficit de personal?

Hemos tratado de ser rigurosos en el proceso de reclutamiento y no por tener una necesidad de trabajadores vamos a aceptar a cualquiera que busque trabajo, inclusive se han realizado investigaciones del personal y queremos seguir así y no bajaremos en nuestros estándares de valores al momento de contratar personal, con la convocatoria que se espera sacar en enero se tiene previsto contratar 500 personas antes de mayo.