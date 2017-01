MP investigará si empresa vinculada a Sammy Morales participó en otros eventos de manera fraudulenta

“De momento la investigación abarca estos hecho pero al profundizar, es oportuno revisar en qué otros eventos ha participado y si existieran indicios de ilegalidad proceder como corresponde”, afirmó el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Juan Francisco Sandoval acerca de la empresa Plus Espectáculos y Promociones vinculada a Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales.

Sammy Morales está en prisión preventiva preventiva, junto a José Manuel, hijo del mandatario, por el delito de fraude en el caso Botín Registro de la Propiedad.

En el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas el Fiscal Sandoval explicó también que por el momento no se ha establecido una relación legal de Jimmy Morales con la empresa Fulanos & Menganos y tampoco con Plus Espectáculos y Promociones, pero recordó que la investigación continúa.

Sandoval aseguró que el Ministerio Público (MP) es congruente y haría lo que la ley indica si en algún momento las pesquisas llegaran hasta el mandatario.

¿Cuál es el impacto del caso?

Para María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) el procesamiento del hijo y del hermano del presidente de la República “está generando una ansiedad muy grande en la población”.

“Yo se que cualquier delito no se debe permitir pero no vamos a comparar este proceso con el caso La Línea”, opinó Aceña al considerar que la situación debe tomarse con calma y no perder la dimensión como para llegar al extremo de pedir la renuncia del mandatario, expuso.

El abogado Carlos Bezares, también invitado a Emisoras Unidas, dijo que se le pide un esfuerzo “sobrehumano” al presidente al pensar en que no apoyará o hará algo para ayudar a sus familiares. Coincidió con Aceña en que “mantener la calma es lo mejor”, pero también citó como ejemplo que en otras democracias un escándalo de ese tipo haría que el presidente se apartar del cargo.

Prácticas impunes

“¿De dónde vienen esas prácticas comerciales, de dónde las aprendió?” se preguntó el abogado acerca de las declaraciones del hijo del presidente quien, luego de quedar ligado a proceso, dijo que era común hacer ese tipo de cosas en Guatemala, en referencia a inventar cotizaciones y prestar facturas.

“La cultura de Guatemala se volvió la cultura de la ilegalidad por quienes estaban en el poder político” comentó Aceña y agregó que “se llegó a un momento en que hacer las cosas de manera legal era ser el tonto”.

El caso

Samuel y José Manuel Morales, así como Mario Esturado Orellana López quedaron ligados a proceso penal por fraude, y enviados a prisión preventiva, por haber participado en tres eventos que pagó el Registro General de la Propiedad, por más de Q269 mil, de los cuales dos no se realizaron y en uno fue dado el dinero a una empresa que no elaboró el producto entregado, que fueron canastas navideños