Cámaras captan a sujeto quitando el cepo de su carro y le recuerdan la multa por eso

A través de sus redes sociales, el Intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, compartió una fotografía en la que se ve a un sujeto removiendo un cepo que le habían colocado a un vehículo estacionado en un lugar no autorizado.

Montejo aseguró que la multa por llevarse un cepo, que son propiedad del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, es de Q5,000.

La imagen se viralizó en pocos minutos en las redes sociales, en donde los usuarios reaccionaron tanto al hecho que retrataba la foto, como la alta suma de la caución económica.

Oh, oh! creo que alguien, estacionado en lugar prohibido, quiere robarse el cepo; ojalá no lo haga, lo multan con Q5,000.00 #TráficoGT. pic.twitter.com/fP4g2o1tvR

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) January 19, 2017