"No veo la esencia técnica de fondo en estas recomendaciones", aseguró Edgar López, médico especialista en cuidados intensivos, respecto a las nuevas restricciones contra la Covid-19.

Luego que el presidente Alejandro Giammattei decretó un estado de Prevención hasta el próximo 30 de abril, según dos médicos, las medidas han sembrado más dudas que reglas claras para prevenir los contagios del Covid-19.

“No veo la esencia técnica de fondo en estas recomendaciones. Más bien parecieran medidas de carácter general”, indicó Edgar López, médico especialista en cuidados intensivos y decano de la facultad de ciencias de las Salud de la Universidad Rafael Landívar.

López, junto a Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI) y de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología, participaron en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, para abordar el tema.

Confusión por medidas anticovid

“Espero que pronto haya una campaña de comunicación que lo termine de aclarar”, aseguró López. Según dijo, sus observaciones no son como médico sino que son basadas en los comentarios que escuchó entre personas de distintos grupos a quienes no les quedaron claras las disposiciones.

#EUCoronavirus Dr. Edgar López, presidente del Consejo Médico de la Metrópoli: "Debería hacerse una campaña de información para disminuir la ansiedad de las personas que desean conocer qué está sucediendo (con la vacunación)" pic.twitter.com/QNtpKz8nlw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 19, 2021

Pese a que ya se habían establecido medidas conforme a las alertas del semáforo “de pronto aparecen una medidas generales”. Un ejemplo, citó es el aforo en un lugar “entonces es lo mismo si el municipio está en naranja que si está en rojo”, en ese contexto, las nuevas disposiciones contra el Covid-19 podrían causar confusión.

Sandoval dijo que más que ingerir bebidas alcohólicas, lo que conlleva un mayor riesgo son las reuniones con o sin bebidas.

“Lo primordial es que no tenemos vacunas. No hay medidas de mitigación, solo restrictivas. No hay vacunas, ni fechas. Las personas necesitan tener más claridad”, aseguró.

López explicó que se debe reforzar el concepto de aglomeración, que puede ser una reunión privada, como una fiesta de cumpleaños o una reunión familiar y no únicamente fiestas masivas.

¿Se deben restringir las manifestaciones?

Con relación a las manifestaciones, según Sandoval, no tendrían porqué disolverse por la fuerza, tal y como quedó establecido.

A su parecer, si se cumple con el uso de mascarilla y el distanciamiento físico no deberían restringirse. “La intención si me parece que va tendenciosa a ello, pero ganas no hacen falta de poner en un cartel ‘vacunas ya'”, indicó.

#EUCoronavirus Dra. Nancy Sandoval, presidenta de la @_AGEI: "Están limitando que se pueda hacer una manifestación al aire libre, donde el riesgo es menor a que la gente esté en un evento con otras 100 personas" pic.twitter.com/F12l7v2YZH — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 19, 2021

Sobre el descontento de las administraciones de Centros Comerciales por las nuevas medidas, Sandoval dijo que tiene sentido ante el lastre que la gestión de gobierno ha tenido frente a la pandemia.

