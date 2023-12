Magistrados del TSE continúan sin inmunidad, resuelve CC

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no otorgaron amparo provisional a la abogada, Karen Fisher con el que buscaba que se completen los magistrados suplentes faltantes del TSE.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron este miércoles 27 de diciembre, suspender el trámite del amparo que buscaba anular el proceso del retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Corte detalló que los amparistas no tienen legitimación activa, es decir no son las personas facultadas en ley para realizar dicho alegato pues no son afectadas directas.

Además resolvieron no otorgar amparo provisional a la abogada de la organización Guatemala Inmortal, Karen Fisher con el que buscaba que se ordene al Congreso de la República, complete los magistrados suplentes faltantes del TSE para que este ente quede integrado, así también solicitaba que se declararán vacantes los puestos de los cuatro magistrados, que no tienen inmunidad y que salieron del país.

Retiro de inmunidad

El 27 de septiembre, la Fiscalía presentó estos pedidos de desafuero, afirmando que el TSE adquirió a sobreprecio el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que fue utilizado en el pasado proceso electoral.. El 7 de noviembre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló este pedido.

El pasado 30 de noviembre los diputados del Congreso de la República le retiraron la inmunidad a los magistrados del TSE: Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera , Mynor Franco y a la magistrada Palencia, para ser procesados por supuesta corrupción, en una causa paralela a las que lleva la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo.

Otros cuatro magistrados del TSE, incluida la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, están investigados en el mismo caso, pero fueron beneficiados con un amparo provisional ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

