Mujer se gradúa a sus 50 años y sus hijos la dejan plantada en la ceremonia

Usuarios empatizaron con la mujer, quien dijo que solo buscaba desahogarse en un momento de soledad, pero otros reprocharon a sus hijos e incluso criticaron su labor como madre.

En TikTok se viralizó la historia de Lucy Silva, una mujer originaria de México, madre, quien, a sus 50 años de edad, logró graduarse de la Preparatoria. Sin embargo, ese momento especial se vio empañado porque, pese a alcanzar esa importante meta académica, sus hijos la dejaron plantada en la ceremonia.

Lucy, quien es una fiel usuaria de TikTok, compartió un video en su perfil (@lucyysurincon) mostrándose desilusionada mientras pasaba el momento agridulce de estar en el auditorio para celebrar su graduación, vestida con su toga y llevando su birrete, pero sin nadie que la acompañara. “Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos; en todas. Y hoy, que yo termino la Preparatoria, ninguno pudo venir. Todos tuvieron algo más importante qué hacer. Así es la vida”, comentó Lucy en el video.

El clip se viralizó rápidamente, provocando que muchos usuarios empatizaran con la mujer y la felicitaran por su logro, pero también ocasionándole críticas. Actualmente, el video supera los 2.6 millones de reproducciones en la red social.

“Son mis hijos y los defiendo”

Lucy decidió compartir nuevos videos explicando que simplemente buscaba desahogarse y que la gente malinterpretó su mensaje, y también salió al paso de los comentarios negativos en contra de sus hijos. “No sé por qué me han estado tirando tanto porque me desahogué en un momento de soledad (…) recibí muchísimas felicitaciones; no tienes idea de cuántas. Pero también muchas mujeres cuestionaron mi maternidad, en vez de ponerse a pensar que yo hice el video porque en ese momento así me sentí de sola”, comentó en uno de los clips.

“Así es la vida; no siempre hay amor correspondido. Pero mis hijos no fueron unos malagradecidos, como todo el mundo les está diciendo. Tuvieron otras cosas qué hacer. De pronto así es la vida; de pronto las circunstancias nos separan (…) Yo no les dije nada, porque yo los dejo que actúen libremente ni los estuve chantajeando ni diciéndoles que quería que fueran a mi evento. Se les avisó con tiempo, nada más. Yo no voy a andar atrás de ellos arrastrándome. A cada quién lo que le nace, y si no les nació, ni modo. Ya nos veremos, ya festejaremos. Porque sí me felicitaron (…) Si todo el mundo malinterpretó lo que yo dije, allá su problema. Mis hijos son mis hijos y los defiendo”, sentenció.

