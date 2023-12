La historia de la mujer que cada fin de año brinda en el lugar donde murió su hijo

El hijo de Cecilia Centurión falleció un 31 de diciembre hace más de 20 años, y desde entonces ella brinda, sin falta, en el lugar del accidente como una forma de rendirle homenaje.

Cecilia Centurión, una mujer de la tercera edad originaria de Paraguay, es la protagonista de una conmovedora historia que se dio a conocer gracias a una foto que se hizo viral en las redes sociales. La imagen muestra a Cecilia sentada en compañía de su nieta, haciendo un brindis en plena vía pública. ¿Por qué lo hace?

La historia detrás de esta postal es desgarradora. Fue el 31 de diciembre de 1999 cuando la mujer atendió una llamada que ninguna madre quisiera recibir: le informaban que su hijo mayor acababa de fallecer en un accidente de tránsito tras haber salido de excursión junto a sus compañeros de universidad.

Citada por medios internacionales, Cecilia relata que ella había acompañado al joven a tomar el bus intermunicipal con destino a General Artigas, una región ubicada a casi 350 kilómetros de Asunción, capital de Paraguay, siendo esa la última vez que lo vería con vida. “Me abrazó, me besó y me dijo: ‘mamá, yo te quiero mucho’. Falleció en compañía de un compañero de la facultad”, cuenta la mujer. “Puede morirse tu mamá, papá, hermano y marido, pero la muerte de un hijo no se repone jamás”, agrega.

Brinda en honor a su hijo

Desde entonces, Cecilia tiene una infaltable tradición, con la que le rinde homenaje a su hijo: cada 24 y 31 de diciembre hace un brindis en el lugar donde este falleció. Esa es la razón por la que la mujer acude a ese sitio cada fin de año, para honrar al joven, a quien, recuerda, le encantaban las fiestas de la época. “Cuando vivía, él traía todito para adornar la casa”, rememora.

