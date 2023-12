Arévalo y Herrera envían mensaje a los guatemaltecos en la víspera de Navidad

El binomio presidencial electo envió un mensaje de esperanza a los guatemaltecos en esta Navidad.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, acompañado de su esposa Lucrecia Peinado y otros integrantes de su familia, así como la vicepresidenta electa, Karin Herrera y su familia, compartieron mensajes navideños por aparte, a través de sociales.

Acompañado de su familia, el presidente elector recorrió los bazares navideños en el que resaltó la importancia de la unidad y señaló que Guatemala está cerca de un nuevo comienzo.

“Felices fiestas para todas las familias. En nuestro hogar esta época del año es muy importante, porque es el momento en el que las familias se reúnen. Las distancias se hacen cortas y de forma especial regalamos abrazos y sonrisas a la gente que más amamos”, manifestó Arévalo en la grabación.

Que la paz y la felicidad de la navidad ilumine cada rincón de sus vidas. Aprovechemos estas fechas para abrazar a nuestra familia y para fortalecer los lazos con nuestros amigos y nuestras comunidades. Estamos cerca de un nuevo comienzo para Guatemala. ¡Felices fiestas! 🌟 pic.twitter.com/RHyOvmZUDL — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 22, 2023

Lucrecia Peinado, quien será la próxima primera dama de la nación manifestó que esta temporada significa unidad y eso es lo más importante, enfatiza.

“Este año no ha sido fácil, pero hoy tenemos la oportunidad de llenar nuestros hogares de esperanza y de optimismo, que el espíritu navideño nos inspire a construir puentes de amor y de comprensión, creando un un tejido de unidad que fortalezca los lazos familiares y comunitarios, que la paz y la felicidad de la Navidad ilumine cada rincón de sus vidas”, agregó Arévalo.

Vicepresidenta electa

La vicepresidenta electa, Karin Herrera por aparte ha compartido un video en en el que se encuentra con sus hijos y expresa que: “Uno no sabe lo mucho que duele extrañar a quienes se ama, cuanto se valoran esos momentos de encuentro, en los que uno abraza fuerte a las personas, porque las quiere cerca, uno cierra los ojos y espera que esos segundo se hagan eternos es especial cuando las personas que uno más quiere se encuentran trabajando y buscando oportunidades, como no querer sentir de cerca el amor de una madre, como no extrañar a nuestros abuelos, hermanos, sentir a los hijos cerca de tú corazón, cuando están cerca”, manifestó.

“Hay veces que el miedo y la tristeza nos inunda porque este país duele, pero nosotros levantamos la voz por quienes amamos, por nuestras familias, para que podamos vivir con prosperidad y alegría”, manifestó Herrera.

Agregó que trabajan juntos para que pronto Guatemala avance hacia el camino del bienestar y la justicia social.

“En estas Navidad les deseo la posibilidad de encontrarse en unidad con sus seres queridos, la posibilidad de compartir risas e historias con quienes se encuentran lejos, les pido que mantengan la esperanza y la alegría porque juntos cambiaremos el rumbo de nuestra historia y más familias podrán sentir el abrazo cálido de una nueva etapa”, concluyó la vicemandataria electa.

¡De todo corazón les deseo una Feliz Navidad! 🎄✨ Espero que se puedan encontrar con sus seres queridos desde la distancia hasta un cálido abrazo. Tengan por seguro que estamos trabajando para que Guatemala avance hacia una nueva etapa. pic.twitter.com/Ts1LhAwjgo — Karin Herrera (@KarinHerreraVP) December 24, 2023

