López Obrador y Biden discuten sobre la “normalización” política en Guatemala

Los mandatarios mantienen la expectativa de que las autoridades permitan la investidura del mandatario electo, Bernardo Arévalo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró en una llamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, la normalización de la situación política en Guatemala, con la expectativa de que las autoridades permitan la investidura del mandatario electo, Bernardo Arévalo.

El gobernante mexicano abordó el tema en su llamada del jueves pasado con Biden, con quien trató la actual ola migratoria que satura la frontera de México con Estados Unidos, por lo que espera que el alivio de la crisis política en Guatemala reduzca el flujo de migrantes.

I spoke with President López Obrador of Mexico regarding efforts to manage migration in the Western Hemisphere.

More enforcement actions are urgently needed to reopen key ports of entry across our shared border.

Our teams will convene in the coming days to further actions. pic.twitter.com/dElI6EQAqb

— President Biden (@POTUS) December 22, 2023