Tobin John Bradley, nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala

Tobin John Bradley, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), fue elegido como el nuevo embajador de Estados Unidos (EE. UU.) en Guatemala. Después de obtener la confirmación del Senado estadounidense, el funcionario estadounidense asumirá esta destacada posición diplomática en el país centroamericano.

Nominado por el presidente Joe Biden en abril del año pasado, Tobin John Bradley ha desempeñado roles clave en el servicio exterior estadounidense. Su experiencia incluye funciones como Director para la OTAN y Europa Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; Asistente Especial para Asuntos del Cercano Oriente y Asia Meridional del Subsecretario de Asuntos Políticos. Antes de incorporarse al servicio exterior, Bradley trabajó en la sede del Banco Mundial en Washington, D.C.

Confirmed by voice vote: Executive Calendar #316 Tobin John Bradley to be Ambassador to the Republic of Guatemala.

— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) December 20, 2023