Realizan posada por la democracia y contra la corrupción

Líderes indígenas y activistas realizaron una posada navideña en rechazo a la corrupción y las acciones del MP.

Líderes indígenas y activistas marcharon en la capital de Guatemala este miércoles 23 de diciembre, en una posada navideño en rechazo a la corrupción y las acciones del Ministerio Público (MP) para anular el proceso electoral que llevará a la presidencia el 14 de enero a Bernardo Arévalo.

Pasando por las sedes del MP en el barrio Gerona y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la zona 1 de la capital, los manifestantes participaron en la llamada “Posada por la Democracia”, cargando un pequeño pesebre para recordar el nacimiento de Jesús y haciendo sonar maracas y un caparazón de tortuga.

“No hay que bajar la guardia, cualquier cosa se puede esperar de estos corruptos”, dijoel dirigente maya Misrahi Xoquic frente a la Corte Suprema en la noche del martes. Los manifestantes también entonaron canciones tradicionales con consignas anticorrupción.

Líderes indígenas y otros grupos sociales han mantenido en las afueras de la fiscalía, por más de dos meses, una protesta para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.

Porras, sancionada por Estados Unidos que la considera “corrupta” y “antidemocrática”, es acusada de impulsar investigaciones con el fin de evitar que el socialdemócrata Arévalo asuma el poder.

El presidente electo, un sociólogo de 65 años, tras ganar las elecciones ha venido denunciado que la fiscalía llevaba adelante un “golpe de Estado” para anular su victoria.

En una entrevista exclusiva con la AFP, Arévalo dijo estar convencido de que asumirá el poder el 14 de enero tras haberse “bloqueado” el “golpe” por orden de la Corte de Constitucionalidad que la semana pasada ordenó al Congreso “garantizar” su juramentación.

“Cuando hay mucha gente desempleada, cuando hay mucha gente que migra, cuando hay mucha gente que de verdad no va a disfrutar la Navidad, pero ¿por qué no van a disfrutar? Pues por los corruptos que ellos se han levantado (llevado) todo el dinero y no han tenido el corazón de darle un poquito al pueblo”, agregó en la peregrinación la dirigente indígena Luz Emilia Ulario.