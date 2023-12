La respuesta de Luis von Ahn a Linares-Beltranena

En el video, Linares-Beltranena argumenta que Arévalo no podrá asumir la presidencia porque, según él, no habrá un Congreso que le dé posesión.

En medio de la anticipación y expectativas por la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero de 2024, el exdiputado Fernando Linares-Beltranena generó polémica al subir un video a sus redes sociales explicando supuestos motivos que podrían impedir dicho acto.

En el video, Linares-Beltranena argumenta que Arévalo no podrá asumir la presidencia porque, según él, no habrá un Congreso que le dé posesión. Aunque la Corte de Constitucionalidad validó las elecciones, el exdiputado alega que la resolución no menciona específicamente el nombre del presidente electo, lo cual podría ser motivo de controversia.

Además, el exdiputado insinúa que las investigaciones en curso contra el partido Semilla, ganador de las elecciones presidenciales de 2023, podrían obstaculizar la asunción de Arévalo al cargo.

Luis von Ahn le responde a Linares-Beltranena

Sin embargo, el video no fue bien recibido por los usuarios en redes sociales, quienes expresaron su desacuerdo y criticaron la argumentación de Linares-Beltranena. Incluso, el reconocido científico y empresario guatemalteco, Luis von Ahn, respondió a la publicación con un comentario irónico: “Yo nunca me pintaría el bigote. Tampoco haría vídeos ridículos”.

La reacción enérgica de los usuarios resalta la sensibilidad y la atención que rodea el proceso de transición presidencial en Guatemala, dejando claro que la ciudadanía está atenta a cualquier intento de socavar la legitimidad del próximo gobierno.

“Nadie que use ese corbatín logrará seriedad ni respeto ..”, “Creo que lo peor es el corbatín. Parece ventrílocuo”; “Fantasías animadas de ayer y hoy presentan☝🏼”; “ Una investigación sin pies ni cabeza es más importante que el orden democrático del país? A usted ya se le torcieron los cables o es golpista también. Está apoyando hasta la posible desaparición de la constitución que usted ayudó a redactar y no se da cuenta. Algo ya le falló”, dicen algunos de los comentarios.

