EE.UU. impone restricciones a casi 300 guatemaltecos que socavan la democracia

Las nuevas medidas aplican a más de 100 miembros del Congreso, así como a representantes del sector privado y sus familias, por socavar la democracia y el Estado de Derecho.

En el marco de las acciones del Ministerio Público (MP) contra el proceso electoral, el proceso de transición y las Elecciones Generales 2023, el Gobierno de los Estados Unidos, anunció este lunes 11 de diciembre, que está tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso de la República.

La sanción según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también aplica a representantes del sector privado y sus familiares, por socavar la democracia y el Estado de derecho.

El Departamento de Estado, de los Estados Unidos anunció que seguirá tomando medidas para imponer tales restricciones a cualquier persona que socave la democracia de Guatemala.

We condemn @MPguatemala’s latest brazen actions to annul results of free and fair elections and criminalize those who supported the electoral process. We will continue to stand with those who defend democracy and promote accountability for those who seek to undermine it.

