Tornados y mal tiempo dejan seis muertos en Tennessee

Tornados y fenómenos climáticos violentos azotaron el sábado al estado estadounidense de Tennessee, donde causaron la muerte de seis personas y graves daños a residencias y a la red eléctrica, informaron las autoridades.

Tres de las muertes ocurrieron en los suburbios del norte de Nashville, capital de ese estado del sureste del país.

La oficina de gestión de emergencias de Nashville publicó en redes sociales fotos de árboles arrancados y casas destruidas.

Powerful Tornado strikes Tennessee leaving at least 6 dead, lots of areas left without power #Tennessee #Tornado #Alabama pic.twitter.com/2J3obZcMlA

Por otra parte, un tornado alcanzó a la localidad de Clarksville, en el norte del estado, dejando igual número de víctimas mortales.

Los equipos de socorristas “todavía están en la fase de búsqueda y rescate (tras) esta catástrofe”, informaron las autoridades al exigir a los habitantes no aventurarse a las vías.

El alcalde de Clarksville, Joe Pitts, declaró estado de emergencia e impuso toque de queda a partir de las 21H00 del sábado (03H00 GMT de domingo).

FIRST IMAGES from above from @NC5's Sky 5 of tornado damage in Springfield, TN around the @kroger. #TNwx #TennesseeTornado #tornado #damage @scrippsnews @EWScrippsCo #MiddleTennessee pic.twitter.com/AFmJrAMxFs

— Henry Rothenberg (@HenryRothenberg) December 10, 2023