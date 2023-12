Salvadoreños piden libertad de familiares presos por régimen de excepción

"Basta ya del régimen, queremos libertad a los inocentes", "Libertad para mi hijo, basta ya a las detenciones a personas trabajadoras e inocentes" rezaban pancartas de los manifestantes que también portaban fotos de detenidos.

Publicidad

Decenas de salvadoreños marcharon este domingo por calles de la capital para exigir en vísperas de navidad la liberación de familiares detenidos bajo el régimen de excepción que impuso el presidente Nayib Bukele en 2022.

“Una amarga navidad, porque hay muchos niños (…) que se han quedado sin sus padres por estar detenidos por el régimen”, dijo a la AFP el sexagenario Alfredo Rosales, líder del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

“Basta ya del régimen, queremos libertad a los inocentes”, “Libertad para mi hijo, basta ya a las detenciones a personas trabajadoras e inocentes” rezaban pancartas de los manifestantes que también portaban fotos de detenidos.

No más régimen de excepción permanente que violenta los más sagrados derechos humanos Si a la libertad y a la vida de los inocentes @ONU_derechos @AmnistiaOnline @CICR_DRMX @Pontifex_es @CNNEE @teleSURtv @TelemundoNews @dw_espanol pic.twitter.com/g5tpX0f3Gg — Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) December 10, 2023

“No más régimen”

En la manifestación también participó un hombre vestido como Santa Claus y la multitud entonó lemas contra las medidas de excepción vigentes desde marzo de 2022 como punta de lanza del gobierno en su “guerra” contra las pandillas.

Además, durante la marcha para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos los participantes quemaron un ataúd negro de cartón que simbolizaba el régimen de excepción.

“Muchos niños viven con la mentira, engañados de que sus papas no están, pero van a regresar, no se les dice dónde están para que los niños no lloren”, agregó la ama de casa Sandra de Rivera, de 54 años.

Pronunciamiento de #MOVIR A 75 años de la declaración universal de los derechos humanos por las @ONU_derechos @ONU_es que se cumple hoy 10 de diciembre de 2023. Mientras en #ElSalvador no hay derecho humano que valga con el régimen de excepción @AmnistiaOnline @Pontifex_es pic.twitter.com/KrpRSY1d6z — Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) December 10, 2023

“Bukele como padre de familia que es, me gustaría que se toque lo más profundo de su corazón y sienta que le pasaría a él si se viera en una situación como la que nosotros estamos”, añadió la mujer.

El gobierno tomo medidas de excepción en respuesta a una escalada de violencia ocurrida en marzo de 2022, atribuida a las pandillas y que dejó 87 asesinatos en un fin de semana. Bukele lanzó una “guerra” contra esas bandas al amparo del régimen de excepción, que es cuestionado por las organizaciones humanitarias.

Frente a la PDDHH exigiendo a procuradora trabar para las víctimas no para los victimarios pic.twitter.com/d7L19N9dpr — Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) December 10, 2023

Bajo el régimen de excepción, las autoridades han arrestado a más de 74.000 presuntos pandilleros, pero más de 7.000 inocentes han sido liberados, según el gobierno.

En todo este tiempo en las cárceles han muerto al menos 191 personas bajo custodia estatal, según Movir y otros organismos de derechos humanos.

* Con información de agencia AFP.

Publicidad