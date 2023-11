Funcionarios de EE.UU. y ONU abordan situación de Guatemala

Los funcionarios de la ONU y Estados Unidos se refirieron a los esfuerzos para apoyar a Guatemala en su búsqueda de una transición pacífica hacia el presidente electo Bernardo Arévalo.

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols se reunió con el Subsecretario General para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Miroslav Jenča, para abordar la situación de Guatemala.

A través de una publicación en X, el diplomático estadounidense, indicó que conversaron sobre los esfuerzos para apoyar al pueblo guatemalteco en su búsqueda de una transición pacífica hacia el presidente electo Bernardo Arévalo.

Nichols agregó que Estados Unidos espera coordinar con la ONU acciones para salvaguardar la democracia en Guatemala.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 28, 2023