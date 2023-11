Amenazan a presidente de pesquisidora del antejuicio contra magistrados del TSE

El presidente pesquisidora, Enrique Montano, expresó que es amedrentado por "Gente muy poderosa" que no quieren que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Enrique Montano, diputado y presidente de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República que analiza el expediente de solicitud de retiro de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), denunció que ha recibido amenazas.

“Esas presiones son de gente muy poderosa pero no me van a amedrentar, aquí lo que quieren es que no quede Bernardo Arévalo como presidente, esa es la realidad”, manifestó Montano.